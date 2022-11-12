Форвард збірної Буркіна-Фасо стежить за світовою політикою.

21-річний форвард збірної Буркіна-Фасо та донецького "Шахтаря" Лассіна Траоре прокоментував питання війни, а також зізнався, що він - фанат Зеленського.

"Мені взагалі подобається стежити за політикою і знати, що відбувається у світі – в Україні, Франції, США. Це важливо робити, адже ми граємо у футбол, зосереджені на спорті і часом можемо втрачати зв’язок зі світом. Після футболу і завершення кар’єри нас чекає продовження життя, і треба вміти давати собі з ним раду. Україна – фантастична країна. Я обожнюю Київ і хочу туди повернутися. Бачив кілька фільмів з Зеленським, тоді підписався на нього в інстаграмі. Я справді його фан. Знав його навіть до початку війни", - сказав Траоре для "Трибуна".

Нападник також зауважив, що він відчуває себе українцем.

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"Ми розуміємо, що відбувається в країні. Не можу сказати, що відчуваю все те саме, що й українці. Але можу поставити себе на їхнє місце і зрозуміти їхні почуття. І також можу сказати, що почуваю себе українцем", - додав Траоре.

Лассіна Траоре: що про нього відомо

Траоре приєднався до "Аякса" в 16-річному віці, а в травні 2019-го року дебютував за клуб з Амстердама.

На його рахунку 31 матч, 12 голів і 12 гольових передач за "Аякс". 7 з них він забив у 12 матчах чемпіонату Нідерландів у сезоні 2020-2021. Влітку 2021 року Траоре перебрався до "Шахтаря".

За збірну Буркіна-Фасо Траоре дебютував у 16 років. На даний момент на його рахунку 17 матчів і 7 голів.

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