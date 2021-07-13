Як відомо, футбольна інфраструктура Харкова була спочатку створена в рамках підготовки міста до Євро-2012.

Чинний керівник Харкова Ігор Терехов ініціював включення "першої столиці" до списку міст-кандидатів на проведення матчу за Суперкубок УЄФА 2025 року на стадіоні "Металіст". Відповідний лист він направив президенту Української Асоціації футболу Андрію Павелку, - повідомляє офіційний сайт міськради.

Ігоря Терехов пише, що Харків має розвинену інфраструктуру, необхідну для проведення заходів такого високого рівня: сучасний стадіон, Міжнародний аеропорт, потужний готельний фонд, футбольні тренувальні бази, місця для відпочинку гостей міста та ін. "Від часів Євро-2012 на стадіоні "Металіст" було проведено понад 20 матчів Ліги Європи та Ліги чемпіонів з бездоганними оцінками від експертів УЄФА. Без сумніву, Харків готовий до проведення матчу найвищого рівня", - підкреслив він.

Також Терехов нагадав, що національна збірна команда України з футболу є постійним резидентом стадіону "Металіст" і тренувальні збори перед Чемпіонатом Європи-2020 провела в Харкові. За його словами, завдяки наполегливим тренуванням і товариським матчам на стадіоні, який відповідає міжнародним стандартам якості, команда вперше досягла ¼ фіналу.

Крім того, Ігор Терехов звернувся з проханням визначити координатором з підготовки Харкова до Суперкубка УЄФА-2025 президента групи DCH Олександра Ярославського, який в 2012 році забезпечив проведення в Харкові Чемпіонату Європи на високому рівні.

Як відомо, футбольна інфраструктура Харкова була спочатку створена в рамках підготовки міста до Євро-2012. Тодішній президент ФК "Металіст", бізнесмен Олександр Ярославський вклав в будівництво $300 млн. у Харкові міська влада спільно з Ярославським відроджує "Металіст" і відновлює інфраструктурні об'єкти у форматі приватно-міського партнерства. Особливу увагу там приділяють стадіону, оскільки для проведення міжнародних матчів необхідно забезпечити його повну відповідність високим нинішнім стандартам УЄФА і сертифікувати.

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Автор: Григорій Бондар