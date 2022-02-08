Петро Шотурма навіть уві сні згадує той фатальний момент.

Капітан збірної України з футзалу Петро Шотурма прокоментував свій нереалізований пенальті у півфінальному матчі Євро-2022 проти Росії.

Цитує Петра Тribuna.com.

"Як капітан взяв на себе відповідальність - фортуна була не на моїй стороні. Підійшовши до м'яча відчув, уявив, скільки вболівальників за моєю спиною, звичайно, я хотів забити. Ця можливість на все життя вже - я думатиму про цей пенальті, він вже мені й снився два дні, я спати не міг. Але так сталось, тому можу вибачитись перед вболівальниками - мені тепер з цим жити", - сказав Шотурма.

"А так, це ще один крок у моєму житті - мені багато писали слів підтримки, багато було і хейту. Один тренер сказав, що пройшовши через таке, стаєш сильнішим. Так і є - за це Євро ми стали ще сильнішими", - додав Петро.

Нагадаємо, в 1/2 фіналу Євро-2022 збірна України за хвилину до фінального свистка могла зрівняти рахунок, але Шотурма не забив пенальті, яке парирував російський воротар. З рахунком 3:2 наші хлопці поступилися.

В поєдинку за третє місце Україна була розгромлена іспанцями (1:4).

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