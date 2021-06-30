Лікар "Динамо" прогнозує, що на відновлення у Бєсєдіна може піти близько 6 місяців.

За результатами обстеження у травмованого під час матчу зі Швецією нападника збірної України Артема Бєсєдіна пошкодження одразу кількох м’язів ноги.

Про це розповів прес-секретар збірної України Олександр Гливинський, повідомляє УАФ.

Читайте такожФорвард збірної України більше не зіграє на Євро-2020 через страшну травму"Також є підозра на ушкодження хрестоподібних зв‘язок. Більш точний діагноз можна поставити після проведення МРТ", - йдеться у повідомленні. Водночас уточнюється, що така травма потребує тривалого лікування, тож Артем не зможе грати найближчим часом.

Згодом головний лікар київського "Динамо" Андрій Шморгун у коментарі офіційному сайту клубу розповів про результати МРТ-обстеження форварда Артема Бєсєдіна.

"На знімках МРТ у нього є часткове пошкодження задньої хрестоподібної зв'язки, часткове пошкодження внутрішньої та зовнішньої бічної зв'язок, а також перелом виростків стегнової кістки без зміщення", - заявив Шморгун.

Він додав, що від удару прямою ногою в Артема трапилася гіперекстензія (перерозгинання) у колінному суглобі, яка викликала таку значну травму.

Лікар "Динамо" прогнозує, що на відновлення у Бєсєдіна може піти близько 6 місяців.

Травма Артема Бєсєдіна: що відомо

На 99-й хвилині матчу Україна-Швеція на Євро-2020 наші футболісти отримали чисельну перевагу - центральний захисник Маркус Даніельссон прямою ногою врізався в коліно Артема Бєсєдіна. Арбітр подивився відеоповтор і справедливо показав червону картку. А Бєсєдін, який вийшов на заміну на овертайм, залишив поле за допомогою лікарів.

Вранці 30 червня чартер з Бєсєдіним на борту приземлився у столиці України.

Так, нападник "Динамо" більше не допоможе національній команді на Євро-2020.

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Автор: Ольга Робейко