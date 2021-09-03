Також наставник "синьо-жовтої" збірної розповів про стан здоров'я Тараса Степаненка.

В. о. головного тренера збірної України Олександр Петраков поділився очікуваннями від поєдинку з Францією у матчі відбіркового турніру до ЧС-2022.

Слова коуча наводить YouTube-канал УАФ.

"Сказав команді, що все попереду. Треба не засмучуватися, грати далі. Потрібно вигравати у Франції. Підбадьорив команду, сказав, що не треба нікого боятися, вони такі ж люди, як і ми. Хіба що вони жаб їдять, а ми - ні, ось і все", - сказав Петраков.

"Яремчук готовий грати завтра в повну силу. Степаненко відчуває себе добре, тренується на повну силу. Він буде завтра грати. Те ж саме стосується і Зубкова. Харатін теж відчуває себе добре, він підписав контракт з "Легією", у нього все добре, завтра побачимо", - додав керманич збірної.

Також Петраков прокоментував помилки Олександра Караваєва, котрий багато почув критики на свою адресу після ганебної нічиї з Казахстаном:

"Футбол - командний вид спорту, всі помиляються. Запам'ятайте, у футболі до взяття воріт завжди призводить ланцюг помилок. Він багато відіграв за збірну, багато допоміг. Все буває в футболі, команда йому теж допомогла, щоб він відійшов. Ми на нього розраховуємо і рухаємося далі".

"Молоді хлопці слухали мене з відкритим ротом, тут потрібен інший підхід, вони вже титуловані гравці. Я багато з ними спілкуюся, вони мені багато допомагають, особливо такі досвідчені, як П'ятов, Ярмоленко", - так Петраков пояснив відмінність між роботою у національній збірній та молодіжних командах.

Україна - Франція: перед матчем

1 вересня Україна не змогла обіграти Казахстан, а Франція зіграла внічию з Боснією і Герцеговиною (1:1).

Положення в групі D перед матчем наступне: Франція - 8 очок (4 матчі), Україна - 4 (4), Фінляндія - 2 (2), Боснія і Герцеговина - 2 (3), Казахстан - 2 (3).

Один проти одного Україна і Франція раніше грали 11 разів. "Жовто-сині" перемогли в одному матчі при чотирьох нічиїх і шести поразках.

Протистояння двох команд розсудить скандальний рефері.

Збірна України понесла ще одну кадрову втрату перед відповідальним матчем з чемпіонами світу.

Автор: Артем Будрін