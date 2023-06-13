Мірча Луческу відмовився від підписання Зозулі на користь переходу Владислава Кулача.

Колишній нападник збірної України Роман Зозуля розповів, що міг повернутися в київське "Динамо".

33-річний футболіст зізнався, що два роки тому Ігор Суркіс кликав його в київський клуб, проте його перехід так і не відбувся через Мірчу Луческу. Румунський фахівець наполіг на трансфері Владислава Кулача.

"Чи запрошували мене в "Динамо"? Ігор Суркіс запрошував два роки тому. Але Луческу сказав: "Ні. Мені потрібен молодий". І тоді замість мене підписали Кулача, як я розумію.

Я з Ігорем Михайловичем здзвонився, він сказав: "Все, приїжджай до Австрії на збори". Я кажу: Ігор Михайлович, мені потрібно чути думку Луческу. Він сказав: "Добре, без питань. Збирай валізу, а я переговорю з Луческу". А потім мене набрав Гусєв, дав трубку Луческу. Він каже: "Мені потрібен Кулач і все".

У мене тоді була пропозиція з португальського "Ешторіла". Я поїхав до Лісабона, три дні там був. Мені вночі подзвонили з "Фуенлабради" і я погодився. Я не захотів грати у Вищій лізі Португалії, тому що захотів жити в Мадриді. У мене ніколи не стояли гроші на першому місці або кар'єра. Завжди на першому місці - комфорт дітей, де їм добре. Мені говорили, що якби я перейшов в "Ешторіл", то Петраков би мене викликав до збірної України", - розповів Зозуля в інтерв'ю YouTube-каналу "SportArena".

Додамо, що Роман Зозуля є вихованцем "Динамо". За першу команду "біло-синіх" він зіграв 51 матч, забив 6 голів і віддав 9 гольових передач в період з 2008 по 2011 рік.

Також Зозуля виступав за "Дніпро", "Альбасете", "Бетіс", "Фуенлабраду" і "Райо Махадаонда".

За національну збірну України Роман зіграв 33 матчі і забив 4 голи.

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