Ігор Суркіс не вірив в успіх Сергія Реброва в київському "Динамо".

Президент "Динамо" Ігор Суркіс згадав період роботи Сергія Реброва на посаді тренера київського клубу.

Суркіс в інтерв'ю програмі "Бомбардир" зізнався, що не вірив у те, що Ребров впорається з тренерською роботою в "Динамо". Проте Реброву вдалося виграти два чемпіонства, після чого він покинув столичний клуб. Президент "біло-синіх" розповів, що зараз між ним і Ребровим теплі і хороші відносини.

"З Ребровим у мене теплі і хороші відносини. Ми з ним спілкувалися недавно в ОАЕ. Це була перша така тепла зустріч з моменту його відходу з "Динамо". Ми зідзвонювалися, але це перша зустріч була. Ніяких образ немає у нього на мене і у мене на нього.

Були якісь тонкощі, але ми їх прибрали в нашій розмові. Чесно кажучи, коли він став тренером "Динамо", я думав, що він не впорається. Але мене переконав мій брат, що потрібно довіритися. І Ребров виграв два титули. І у кого - в Луческу. Далі сталося непорозуміння з ним.

Можливо, він міг би продовжувати працювати. Але він тут був у страшній напрузі, бо розумів, які очікування від команди. І ми зараз з ним зрозуміли, що він правильно зробив, що пішов", – сказав Суркіс.

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