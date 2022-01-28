Президент "Динамо" Ігор Суркіс згадав період роботи Сергія Реброва на посаді тренера київського клубу.
Суркіс в інтерв'ю програмі "Бомбардир" зізнався, що не вірив у те, що Ребров впорається з тренерською роботою в "Динамо". Проте Реброву вдалося виграти два чемпіонства, після чого він покинув столичний клуб. Президент "біло-синіх" розповів, що зараз між ним і Ребровим теплі і хороші відносини.
"З Ребровим у мене теплі і хороші відносини. Ми з ним спілкувалися недавно в ОАЕ. Це була перша така тепла зустріч з моменту його відходу з "Динамо". Ми зідзвонювалися, але це перша зустріч була. Ніяких образ немає у нього на мене і у мене на нього.
Були якісь тонкощі, але ми їх прибрали в нашій розмові. Чесно кажучи, коли він став тренером "Динамо", я думав, що він не впорається. Але мене переконав мій брат, що потрібно довіритися. І Ребров виграв два титули. І у кого - в Луческу. Далі сталося непорозуміння з ним.
Можливо, він міг би продовжувати працювати. Але він тут був у страшній напрузі, бо розумів, які очікування від команди. І ми зараз з ним зрозуміли, що він правильно зробив, що пішов", – сказав Суркіс.
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- Ребров раніше очолював київське "Динамо", "Аль-Ахлі" з Саудівської Аравії та угорський "Ференцварош".
- Він двічі приводив "Динамо" до перемог у чемпіонаті України та Кубку України, а також виграв один Суперкубок країни. Під керівництвом Реброва в сезоні 2015-2016 "Динамо" вперше з часів Валерія Лобановського вийшло в плей-офф Ліги чемпіонів.
- "Аль-Ахлі" Ребров привів до срібних медалей чемпіонату Саудівської Аравії, після чого покинув команду.
- З "Ференцварошем" за три сезони український тренер тричі виграв чемпіонат Угорщини, а в сезоні 2020-2021 вперше за 25 років вивів угорський клуб в груповий етап Ліги чемпіонів.
- У 2020 році Ребров був визнаний в угорському клубі тренером десятиліття. Крім того, його назвали кращим футбольним тренером сезону 2020-2021 в Угорщині.
- Влітку 2021 року Ребров був максимально близьким до того, щоб очолити збірну України, але він не зміг домовитися про розірвання контракту з "Аль-Айн".