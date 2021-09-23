"Гірники" вдев'яте стали володарями Суперкубка країни.

Донецький "Шахтар" розгромив київське "Динамо" у матчі за Суперкубок України, який відбувся в Києві.

Зустріч завершилася перемогою "гірників" з рахунком 3:0. Дубль у переможців оформив Лассіна Траоре, ще один м'яч на рахунку Алана Патріка.

"Шахтар" здобув свій перший трофей під керівництвом італійця Роберто Де Дзербі.

Телеканали "Футбол 1,2,3" опублікували відео церемонії нагородження "Шахтаря".

Нагороджували "гірників" перший віце-президент УАФ Олег Протасов, а також виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.

"Шахтар" - "Динамо": підсумки матчу за Суперкубок України-2021

"Шахтар" здобув свій 9-й Суперкубок України в історії. На рахунку киян теж 9 перемог у цьому турнірі.

"Шахтар" виграв Суперкубок вперше за чотири роки.

"Гірники" виграли свій 36-й трофей за часи незалежності України. У "Динамо" - 38.

42-річний наставник "Шахтаря" Роберто Де Дзербі виграв свій перший трофей у тренерській кар'єрі.

Автор: Антон Дудар