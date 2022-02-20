Руслан Малиновський забив гол, але суддя його скасував.

У неділю, 20 лютого, в рамках 26-го туру чемпіонату Італії з футболу" Аталанта " українського півзахисника Руслана Малиновського в гостях грала проти "Фіорентини". Гра завершилася перемогою "фіалок".

Перший тайм команди зіграли без забитих голів. Перевага в контролі м'яча в першій половині гри була на боці господарів поля, проте кількість ударів по воротах один одного суперники завдали однакову.

У другій половині зустрічі господарям поля вдалося відкрити рахунок у поєдинку. На 56-й хвилині гри гол забив польський нападник Кшиштоф Пьонтек.

На 61-й хвилині матчу українець Руслан Малиновський забив ефектний гол у ворота "фіалок", проте суддя відмінив взяття воріт, побачивши офсайд. Варто відзначити, що на повторі видно, що українець не був в положенні поза грою, але в офсайді був його партнер по команді. Суддя матчу порахував, що партнер Малиновського по команді був в активному становищі поза грою і скасував гол. Рішення досить спірне. Своє невдоволення рішенням арбітра висловив тренер "Аталанти", за що отримав червону картку.

"Фіорентина" - "Аталанта" - 1:0

Гол: Пьонтек, 56

"Фіорентина": Драговські, Одріосола, Ігор, Міленкович (Мартінес, 67), Біраги (Терзіч, 75), Бонавентура (Малі, 76), Торрейра (Амрабат, 38), Кастровіллі (Данкан, 67) Пьонтек, Гонсалес, Соттіль

"Аталанта": Муссо, Хатебур, Толої (Скальвіні, 76), Джимсіті (Пашаліч, 58), Демірал, Дзаппакоста (Пеццелла, 59), де Роон, Фройлер (Пессіна, 59), Копмейнерс, Малиновский, Бога

Огляд матчу:

Додамо, що Руслан Малиновський вийшов на матч проти "Фіорентини" в стартовому складі і зіграв весь матч.

Відзначимо, що це друга перемога "Фіорентини" над "Аталантою" в цьому місяці. 10 лютого "фіалки" обіграли команду Малиновського в 1/4 фіналу Кубка Італії.

Чемпіонат Італії: положення команд у турнірній таблиці