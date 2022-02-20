У неділю, 20 лютого, в рамках 26-го туру чемпіонату Італії з футболу" Аталанта " українського півзахисника Руслана Малиновського в гостях грала проти "Фіорентини". Гра завершилася перемогою "фіалок".
Перший тайм команди зіграли без забитих голів. Перевага в контролі м'яча в першій половині гри була на боці господарів поля, проте кількість ударів по воротах один одного суперники завдали однакову.
У другій половині зустрічі господарям поля вдалося відкрити рахунок у поєдинку. На 56-й хвилині гри гол забив польський нападник Кшиштоф Пьонтек.
На 61-й хвилині матчу українець Руслан Малиновський забив ефектний гол у ворота "фіалок", проте суддя відмінив взяття воріт, побачивши офсайд. Варто відзначити, що на повторі видно, що українець не був в положенні поза грою, але в офсайді був його партнер по команді. Суддя матчу порахував, що партнер Малиновського по команді був в активному становищі поза грою і скасував гол. Рішення досить спірне. Своє невдоволення рішенням арбітра висловив тренер "Аталанти", за що отримав червону картку.
"Фіорентина" - "Аталанта" - 1:0
Гол: Пьонтек, 56
"Фіорентина": Драговські, Одріосола, Ігор, Міленкович (Мартінес, 67), Біраги (Терзіч, 75), Бонавентура (Малі, 76), Торрейра (Амрабат, 38), Кастровіллі (Данкан, 67) Пьонтек, Гонсалес, Соттіль
"Аталанта": Муссо, Хатебур, Толої (Скальвіні, 76), Джимсіті (Пашаліч, 58), Демірал, Дзаппакоста (Пеццелла, 59), де Роон, Фройлер (Пессіна, 59), Копмейнерс, Малиновский, Бога
Огляд матчу:
Додамо, що Руслан Малиновський вийшов на матч проти "Фіорентини" в стартовому складі і зіграв весь матч.
Відзначимо, що це друга перемога "Фіорентини" над "Аталантою" в цьому місяці. 10 лютого "фіалки" обіграли команду Малиновського в 1/4 фіналу Кубка Італії.
Чемпіонат Італії: положення команд у турнірній таблиці
- Перше місце в турнірній таблиці займає "Мілан", у якого 56 набраних очок за 26 зіграних матчів. Другий рядок за "Інтером", в активі якого 54 набраних очки за 24 зіграних матчі. На третій позиції йде "Наполі" з 53 очками після 25 матчів.
- "Аталанта" має в своєму активі 44 набарнних очки і йде на 5-й позиції. "Фіорентина" з 42 балами займає 7-й рядок.
- У зоні вильоту Серії А знаходяться: "Кальярі" (18-е місце, 21 очко), "Дженоа"(19-е місце, 15 очок), "Салернітана" (20-е місце, 14 очок).