Сені Дьєнг став першим голкіпером з 2008 року, якому вдалося забити гол у матчі Чемпіоншипу.

У суботу, 13 серпня, в матчі третього туру Чемпіоншипу, другого за силою дивізіону чемпіонату Англії з футболу, "Сандерленд" в домашніх стінах не зумів обіграти "Квінз Парк Рейнджерс". Гра завершилася з рахунком 2:2.

У господарів поля голи забили Росс Стюарт на 31-й хвилині і Елліс Сіммс - на 40-й. Проте, як виявилося після, цього було мало для перемоги оскільки гравцям КПР вдалося зрівняти рахунок. Спочатку відзначився Іліас Шер на 87-й хвилині гри, а в компенсований до другого тайму час нічию гостям приніс гол сенегальського воротаря Сені Дьєнга, який результативно підключився на подачу кутового.

"Сандерленд" - "Квінз Парк Рейнджерс" - 2:2

Голи: Стюарт, 31, Сіммс, 40 - Шер, 87, Дьєнг, 90+2

Відео голу:

Як повідомляє британська преса, сенегалець став першим голкіпером з 2008 року, якому вдалося забити гол у матчі Чемпіоншипу.

Після трьох турів КПР посідає восьме місце в турнірній таблиці, набравши чотири очки. "Сандерленд" розташувався на шостій сходинці з п'ятьма очками.

У наступному турі КПР 16 серпня прийме "Блекпул", а "Сандерленд" в гостях зіграє з "Шеффілд Юнайтед".

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