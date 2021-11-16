Стали відомі стартові склади збірних України та Боснії і Герцеговини на матч заключного туру кваліфікації ЧС-2022, який відбудеться сьогодні, 16 листопада.
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Україна-Боснія і Герцеговина.
Склади команд
Україна: Бущан, Соболь, Матвієнко, Забарний, Тимчик, Степаненко, Зінченко, Малиновський, Циганков, Яремчук, Ярмоленко
Запасні: Пятов, Різник, Качараба, Кривцов, Сидорчук, Шапаренко, Зубков, Буяльський, Довбик, Гармаш, Коваленко, Караваєв
Боснія і Герцеговина: Василь, Ахмедходжич, Хаджикадунич, Ковачевич, Сушич, Прцич, Хаджіахметович, Гояк, Стеванович, Демірович, Менало
Початок зустрічі - о 21.45.
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Боснія і Герцеговина - Україна: перед матчем
- Матч пройде в боснійському місті Зениця.
- У Львові команди в жовтні розписали нічию. Це буде друга особиста зустріч збірних.
Після семи поєдинків Україна посідає у своїй відбірковій групі третє місце, набравши 9 очок. У Фінляндії після аналогічної кількості матчів - 11 очок. У боснійців - 7 балів і вони втратили навіть математичні шанси на вихід на чемпіонат світу, адже сенсаційно поступилися фінам.
Боснійці мають кадрові втрати перед матчем з Україною. У день матчу також стало відомо, що не зіграє Міралем П'янич.
Обслужить поєдинок один з найкращих арбітрів світу.
Раніше УНІАН повідомляв про можливі варіанти, які дозволять Україні зайняти другу сходинку в групі і вийти в плей-офф.