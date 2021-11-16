Стали відомі стартові склади збірних України та Боснії і Герцеговини на матч заключного туру кваліфікації ЧС-2022, який відбудеться сьогодні, 16 листопада.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Україна-Боснія і Герцеговина.

Склади команд

Україна: Бущан, Соболь, Матвієнко, Забарний, Тимчик, Степаненко, Зінченко, Малиновський, Циганков, Яремчук, Ярмоленко

Запасні: Пятов, Різник, Качараба, Кривцов, Сидорчук, Шапаренко, Зубков, Буяльський, Довбик, Гармаш, Коваленко, Караваєв

Боснія і Герцеговина: Василь, Ахмедходжич, Хаджикадунич, Ковачевич, Сушич, Прцич, Хаджіахметович, Гояк, Стеванович, Демірович, Менало

Початок зустрічі - о 21.45.

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Матч пройде в боснійському місті Зениця.

У Львові команди в жовтні розписали нічию. Це буде друга особиста зустріч збірних.

Після семи поєдинків Україна посідає у своїй відбірковій групі третє місце, набравши 9 очок. У Фінляндії після аналогічної кількості матчів - 11 очок. У боснійців - 7 балів і вони втратили навіть математичні шанси на вихід на чемпіонат світу, адже сенсаційно поступилися фінам.

Боснійці мають кадрові втрати перед матчем з Україною. У день матчу також стало відомо, що не зіграє Міралем П'янич.

Обслужить поєдинок один з найкращих арбітрів світу.