Мар'ян Швед був госпіталізований.

Український півзахисник бельгійського "Мехелена" Мар'ян Швед отримав серйозні травми в матчі Кубка Бельгії проти "Ейпена".

Швед втратив свідомість після удару в голову і був доставлений в лікарню.

Як повідомляє hln.be, в українського футболіста діагностували ряд серйозних травм - струс мозку, а також забої вуха і легені.

Футболісту ще належить пройти обстеження в отоларинголога.

Джерело зазначає, що в цілому Швед відчуває себе непогано.

Швидше за все, українець не зможе допомогти "Мехелену" в найближчому матчі, який запланований на 27 грудня.

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Мар'ян Швед: кар'єра в "Мехелені"