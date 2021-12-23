Український півзахисник бельгійського "Мехелена" Мар'ян Швед отримав серйозні травми в матчі Кубка Бельгії проти "Ейпена".
Швед втратив свідомість після удару в голову і був доставлений в лікарню.
Як повідомляє hln.be, в українського футболіста діагностували ряд серйозних травм - струс мозку, а також забої вуха і легені.
Футболісту ще належить пройти обстеження в отоларинголога.
Джерело зазначає, що в цілому Швед відчуває себе непогано.
Швидше за все, українець не зможе допомогти "Мехелену" в найближчому матчі, який запланований на 27 грудня.
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Мар'ян Швед: кар'єра в "Мехелені"
- У серпні минулого року Швед перейшов з шотландського "Селтіка" в річну оренду у "Мехелен" з правом викупу.
- Спочатку справи у Шведа йшли не дуже добре. І в грудні тренер "Мехелена" публічно розкритикував Шведа, заявивши, що він "ставить себе вище за команду". Після цього українець взявся за голову, зумів проявити себе і закріпився в основному складі.
- "Мехелен" влітку 2021 року придбав Шведа, права на якого були у шотландського "Селтіка".
- У поточному сезоні Швед провів за "Мехелен" 18 матчів, забив 2 голи і зробив один асист.