"Вест Хем" українця Андрія Ярмоленка продовжує боротьбу за єврокубок.

У четвер, 14 квітня, були зіграно матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи сезону-2021/22.

За підсумками цих ігор стали відомі всі учасники 1/2 фіналу турніру. До наступної стадії вийшли чотири переможці двоматчевих протистоянь.

Ліга Європи. 1/2 фіналу

"Вест Хем" - "Айнтрахт"

"РБ Лейпциг" - "Рейнджерс"

Також 14 квітня були зіграні матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій.

"Лестер" за сумою двох матчів здолав ПСВ. Перша гра цих команд завершилася внічию 0:0, а в поєдинку-відповіді "лисиці" виграли 2:1.

"Марсель" не зазнав проблем у дуелі з грецьким ПАОКом. Французи виграли обидва поєдинки - 3:1 на своєму полі і 1:0 в гостях.

"Рома" поступилася в першій грі на виїзді норвезькому "Буде-Глімту" (1:2), проте у повторній грі в Римі розгромила суперника з рахунком 4:0 і вийшла в півфінал турніру.

Останнім учасником 1/2 фіналу ЛК став "Фейєноорд", який здолав "Славію". Перший матч завершився внічию 3:3, а в поєдинку-відповіді сильнішими виявилися нідерландці (3:1).

Таким чином були визначені всі учасники півфіналу цього турніру.

Ліга конференцій. 1/2 фіналу

"Лестер" - "Рома"

"Фейєноорд" - "Олімпік Марсель"

Поєдинки півфіналів Ліги Європи та Ліги конференцій відбудуться через два тижні, у четвер, 28 квітня. Матчі-відповіді - 5 травня.

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