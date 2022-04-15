У четвер, 14 квітня, були зіграно матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи сезону-2021/22.
За підсумками цих ігор стали відомі всі учасники 1/2 фіналу турніру. До наступної стадії вийшли чотири переможці двоматчевих протистоянь.
Ліга Європи. 1/2 фіналу
- "Вест Хем" - "Айнтрахт"
- "РБ Лейпциг" - "Рейнджерс"
Також 14 квітня були зіграні матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій.
"Лестер" за сумою двох матчів здолав ПСВ. Перша гра цих команд завершилася внічию 0:0, а в поєдинку-відповіді "лисиці" виграли 2:1.
"Марсель" не зазнав проблем у дуелі з грецьким ПАОКом. Французи виграли обидва поєдинки - 3:1 на своєму полі і 1:0 в гостях.
"Рома" поступилася в першій грі на виїзді норвезькому "Буде-Глімту" (1:2), проте у повторній грі в Римі розгромила суперника з рахунком 4:0 і вийшла в півфінал турніру.
Останнім учасником 1/2 фіналу ЛК став "Фейєноорд", який здолав "Славію". Перший матч завершився внічию 3:3, а в поєдинку-відповіді сильнішими виявилися нідерландці (3:1).
Таким чином були визначені всі учасники півфіналу цього турніру.
Ліга конференцій. 1/2 фіналу
- "Лестер" - "Рома"
- "Фейєноорд" - "Олімпік Марсель"
Поєдинки півфіналів Ліги Європи та Ліги конференцій відбудуться через два тижні, у четвер, 28 квітня. Матчі-відповіді - 5 травня.