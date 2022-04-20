Руслан Малиновський травмував коліно в матчі проти "Верони" в Серії А.

У понеділок, 18 квітня, в матчі 33-го туру чемпіонату Італії з футболу "Аталанта" грала проти "Верони". Наприкінці першого тайму цього поєдинку Руслан Малиновський травмував коліно і був замінений.

Як повідомляє "Футбол NEWS", пошкодження українського півзахисника, швидше за все, виявилося несерйозним і 28-річний футболіст зможе зіграти за збірну України в півфіналі плей-офф відбору ЧС-2022 проти Шотландії.

У середу, 20 квітня, Малиновський повинен провести консультацію з лікарями на базі італійського клубу. Футболісту вже зашили розсічення - на відновлення йому, ймовірно, знадобиться кілька днів. Точний діагноз і офіційні терміни повернення на поле будуть оголошені пізніше.

Нагадаємо, "Аталанта" програла "Вероні" на своєму полі з рахунком 1:2. Після 32-х зіграних матчів в активі команди з Бергамо 51 набраний бал і 8-а позиція в турнірній таблиці Серії А. "Верона" з 48 очками йде на 9-й сходинці.

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