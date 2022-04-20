У понеділок, 18 квітня, в матчі 33-го туру чемпіонату Італії з футболу "Аталанта" грала проти "Верони". Наприкінці першого тайму цього поєдинку Руслан Малиновський травмував коліно і був замінений.
Як повідомляє "Футбол NEWS", пошкодження українського півзахисника, швидше за все, виявилося несерйозним і 28-річний футболіст зможе зіграти за збірну України в півфіналі плей-офф відбору ЧС-2022 проти Шотландії.
У середу, 20 квітня, Малиновський повинен провести консультацію з лікарями на базі італійського клубу. Футболісту вже зашили розсічення - на відновлення йому, ймовірно, знадобиться кілька днів. Точний діагноз і офіційні терміни повернення на поле будуть оголошені пізніше.
Нагадаємо, "Аталанта" програла "Вероні" на своєму полі з рахунком 1:2. Після 32-х зіграних матчів в активі команди з Бергамо 51 набраний бал і 8-а позиція в турнірній таблиці Серії А. "Верона" з 48 очками йде на 9-й сходинці.
Плани збірної України на травень-червень
- Протягом травня збірна України проведе кілька товариських зустрічей, суперники і дати будуть відомі пізніше.
- 1 червня у "синьо-жовтих" запланований півфінал плей-офф відбору на ЧС-2022 проти збірної Шотландії. Переможець цього протистояння зустрінеться з Уельсом у фіналі чотирма днями пізніше.
- Крім того, в червні збірна України зіграє кілька матчів в рамках Ліги націй. 8 і 14 червня команда Петракова зіграє проти Ірландії, а 11 червня - проти Вірменії.