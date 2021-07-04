Збірна України заробила 16 мільйонів євро за час свого виступу на Євро-2020.
Про це повідомляє Tribuna.com з посиланням на дані офіційного сайту УЄФА.
Потрапляння до фінальної частини чемпіонату Європи автоматично принесло Українській асоціації футболу 9,25 мільйона євро.
1,5 мільйона євро збірна України заробила завдяки перемозі над збірною Північної Македонії на груповому етапі (2:1).
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Ще 2 мільйони євро належить до виплати за вихід в 1/8 фіналу, а також 3,25 мільйона євро за вихід до чвертьфіналу турніру.
Таким чином, загальна сума становить 16 мільйонів євро.
Збірна України на Євро-2020: результати
- У стартовому матчі на турнірі українці в Амстердамі програли збірній Нідерландів з рахунком 2:3.
- У 2-му турі "жовто-синім" вдалося в Бухаресті обіграти Північну Македонію - 2:1.
- У третьому турі Україна програла Австрії в Бухаресті з рахунком 0:1.
- У підсумку українська збірна посіла в групі С третє місце, але вийшла в плей-офф. "Жовто-сині" стали однією з чотирьох найкращих команд, що зайняли треті місця, і вперше пробилися в плей-офф чемпіонатів Європи.
- В 1/8 фіналу збірна України в овертаймі вирвала перемогу у Швеції завдяки голу Артема Довбика - 2:1. Україна вперше в історії вийшла до чвертьфіналу Євро.
- В 1/4 фіналу збірна України програла Англії з рахунком 0:4: відео голів матчу.
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