УЄФА виплатить Українській асоціації футболу солідну суму.

Збірна України заробила 16 мільйонів євро за час свого виступу на Євро-2020.

Про це повідомляє Tribuna.com з посиланням на дані офіційного сайту УЄФА.

Потрапляння до фінальної частини чемпіонату Європи автоматично принесло Українській асоціації футболу 9,25 мільйона євро.

1,5 мільйона євро збірна України заробила завдяки перемозі над збірною Північної Македонії на груповому етапі (2:1).

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Ще 2 мільйони євро належить до виплати за вихід в 1/8 фіналу, а також 3,25 мільйона євро за вихід до чвертьфіналу турніру.

Таким чином, загальна сума становить 16 мільйонів євро.

Збірна України на Євро-2020: результати

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Автор: Антон Дудар