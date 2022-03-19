Роман Зозуля засумнівався в розумових здібностях населення Росії.

Колишній нападник збірної України та київського "Динамо" Роман Зозуля висловився про населення Росії, яке в більшості своїй підтримує військову агресію РФ в Україні.

Відомий футболіст засумнівався в розумових здібностях росіян, назвавши тих стадом баранів, яке не має своєї думки, а лише йде туди, куди вкаже їх лідер.

"Розумієте, у мене таке відчуття, що там, вибачте за вираз, стадо баранів. Як той головний "бекне", і туди 125 мільйонів населення йде. У них немає своєї думки, свого бачення. Стукаємо до них, говоримо, показуємо - їм до одного місця. Кажуть, у нас фашисти, нацисти.

Ну, ви бачили, що цей (Кадиров) сказав: "Шукаємо Бандеру, за його голову даємо якісь гроші". Зараз всі вірять, що Бандера живий. Розумієте? Мені здається, там немає толку, там люди пробиті", - сказав Зозуля в інтерв'ю програмі "Денисов Time".

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український опір російській агресії триває вже третій тиждень.

Вас також можуть зацікавити новини: