"Атлетіко" не зміг обіграти "Байєр" і вилетів з Ліги чемпіонів.

У середу, 26 жовтня, в рамках п'ятого туру групового турніру Ліги чемпіонів мадридський "Атлетіко" грав проти "Байєра".

Поеіднок вийшов дуже видовищним, але особливо вогняною була кінцівка зустрічі.

Команди настріляли 3 голи ще до перерви. За "Байєр" забивали Діабі і Хадсон-Одої, на що "Атлетіко" відповів лише більярдним пострілом Карраско. У другій половині де Пауль красивим обвідним ударом зрівняв рахунок, але мадридцям для збереження шансів на плей-офф ЛЧ потрібно було виключно перемагати.

Відео дня

Примітно, що шанс на перемогу у "Атлетіко" з'явився вже після фінального свистка арбітра. Клеман Тюрпен завершив гру, але відеоасистент порадив переглянути момент на кутовому "Атлетіко" - захисник "Байєра" П'єро Інкап'є нібито зіграв рукою. Арбітр зустрічі після перегляду відеоповтору взяв на себе сміливість поставити пенальті у ворота німецького клубу.

Варто зазначити, що пенальті цей став окремою драмою. Воротар "Байєра" Градецкі відбив удар Карраско, добивання Сауля прийняла на себе поперечина, а третю спробу Рейнілдо відбив все той же Карраско, який не забив пенальті. Карма? Можливо.

Огляд матчу Атлетіко - Байєр:

Після матчу головний тренер леверкузенського "Байєра" Хабі Алонсо висловився про пенальті, який Клеман Тюрпен призначив вже після фінального свистка:

"Чи траплялося зі мною подібне? Ні, тому що VAR не було, коли я грав. Хочу сказати, що в Лізі чемпіонів рідко свистять за таку сумнівну гру рукою, ось що мене стурбувало. Чи був це фол? Критерії та оцінки в Іспанії та інших країнах Європи різняться. А сьогодні цей момент міг стати вирішальним, тому що арбітра покликали дивитися повтор.

Рівно з цієї причини я і пішов до судді - сказати йому, що бачу ситуацію таким чином. І в цілому вважаю, що VAR використовується занадто часто. Сьогодні це могло нам нашкодити, і я не думаю, що це було правильне рішення", - наводить слова Хабі Алонсо AS.

Додамо, що в результаті цієї нічиї, обидва клуби втратили шанси на вихід в плей-офф Ліги чемпіонів. З групи B в наступний раунд вийшли "Брюгге" (10 очок) і "Порту" (9). В активі "Атлетіко" п'ять очок, у "Байєра" - чотири.

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