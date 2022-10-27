З 25 по 26 жовтня були зіграні матчі п'ятого туру групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА.
За підсумками цих ігор визначилися ще три учасники плей-офф найпрестижнішого клубного євротурніру. В 1/8 фіналу ЛЧ вийшли італійський "Інтер", португальський "Порту" і англійський "Ліверпуль".
Всього ж визначилися на даний момент вже 12 з 16 учасників матчів на вибування.
Ліга чемпіонів: всі учасники 1/8 фіналу
- "Манчестер Сіті" (Англія)
- "Наполі" (Італія)
- "Реал" Мадрид (Іспанія)
- "Баварія" (Німеччина)
- "Брюгге" (Бельгія)
- "Боруссія" Дортмунд (Німеччина)
- "Челсі" (Англія)
- ПСЖ (Франція)
- "Бенфіка" (Португалія)
- "Інтер" Мілан (Італія)
- "Порту" (Португалія)
- "Ліверпуль" (Англія)
Додамо, що на участь в 1/8 фіналу також ще претендують: "Шахтар", "РБ Лейпциг", "Мілан", "Ред Булл Зальцбург", "Тоттенхем", "Спортінг", "Айнтрахт" і "Марсель".
Ліга чемпіонів-2022/2023: що потрібно знати
Груповий етап ЛЧ стартував 6 вересня і продовжиться до 2 листопада.
В основному раунді Ліги чемпіонів беруть участь 32 клуби. В 1/8 фіналу турніру виходять по дві кращі команди з кожної групи.
Володарі третіх місць отримують путівку в Лігу Європи, де в стикових матчах змагатимуться за вихід в 1/8 фіналу з командами, що стали другими в групах ЛЄ.
Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів заплановане на 7 листопада.
Перші матчі 1/8 фіналу ЛЧ відбудуться 14/15 і 21/22 лютого, матчі - відповіді - 7/8/ і 14/15 березня.
Фінал цього розіграшу Ліги чемпіонів відбудеться 10 червня 2023 року в Стамбулі на Олімпійському стадіоні Ататюрка.
Чинним переможцем Ліги чемпіонів є мадридський "Реал", до цього в найпрестижнішому єврокубку перемогу здобув "Челсі" під керівництвом Томаса Тухеля.