На путівку в плей-офф Ліги чемпіонів все ще претендує донецький "Шахтар".

З 25 по 26 жовтня були зіграні матчі п'ятого туру групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА.

За підсумками цих ігор визначилися ще три учасники плей-офф найпрестижнішого клубного євротурніру. В 1/8 фіналу ЛЧ вийшли італійський "Інтер", португальський "Порту" і англійський "Ліверпуль".

Всього ж визначилися на даний момент вже 12 з 16 учасників матчів на вибування.

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Ліга чемпіонів: всі учасники 1/8 фіналу

"Манчестер Сіті" (Англія)

"Наполі" (Італія)

"Реал" Мадрид (Іспанія)

"Баварія" (Німеччина)

"Брюгге" (Бельгія)

"Боруссія" Дортмунд (Німеччина)

"Челсі" (Англія)

ПСЖ (Франція)

"Бенфіка" (Португалія)

"Інтер" Мілан (Італія)

"Порту" (Португалія)

"Ліверпуль" (Англія)

Додамо, що на участь в 1/8 фіналу також ще претендують: "Шахтар", "РБ Лейпциг", "Мілан", "Ред Булл Зальцбург", "Тоттенхем", "Спортінг", "Айнтрахт" і "Марсель".

Ліга чемпіонів-2022/2023: що потрібно знати

Груповий етап ЛЧ стартував 6 вересня і продовжиться до 2 листопада.

В основному раунді Ліги чемпіонів беруть участь 32 клуби. В 1/8 фіналу турніру виходять по дві кращі команди з кожної групи.

Володарі третіх місць отримують путівку в Лігу Європи, де в стикових матчах змагатимуться за вихід в 1/8 фіналу з командами, що стали другими в групах ЛЄ.

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів заплановане на 7 листопада.

Перші матчі 1/8 фіналу ЛЧ відбудуться 14/15 і 21/22 лютого, матчі - відповіді - 7/8/ і 14/15 березня.

Фінал цього розіграшу Ліги чемпіонів відбудеться 10 червня 2023 року в Стамбулі на Олімпійському стадіоні Ататюрка.

Чинним переможцем Ліги чемпіонів є мадридський "Реал", до цього в найпрестижнішому єврокубку перемогу здобув "Челсі" під керівництвом Томаса Тухеля.

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