Ліга чемпіонів / фото REUTERS

З 25 по 26 жовтня були зіграні матчі п'ятого туру групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА. 

За підсумками цих ігор визначилися ще три учасники плей-офф найпрестижнішого клубного євротурніру. В 1/8 фіналу ЛЧ вийшли італійський "Інтер", португальський "Порту" і англійський "Ліверпуль".

Всього ж визначилися на даний момент вже 12 з 16 учасників матчів на вибування.

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Ліга чемпіонів: всі учасники 1/8 фіналу

  • "Манчестер Сіті" (Англія)
  • "Наполі" (Італія)
  • "Реал" Мадрид (Іспанія)
  • "Баварія" (Німеччина)
  • "Брюгге" (Бельгія)
  • "Боруссія" Дортмунд (Німеччина)
  • "Челсі" (Англія)
  • ПСЖ (Франція)
  • "Бенфіка" (Португалія)
  • "Інтер" Мілан (Італія)
  • "Порту" (Португалія)
  • "Ліверпуль" (Англія)

Додамо, що на участь в 1/8 фіналу також ще претендують: "Шахтар", "РБ Лейпциг", "Мілан", "Ред Булл Зальцбург", "Тоттенхем", "Спортінг", "Айнтрахт" і "Марсель".

Ліга чемпіонів-2022/2023: що потрібно знати

Груповий етап ЛЧ стартував 6 вересня і продовжиться до 2 листопада. 

В основному раунді Ліги чемпіонів беруть участь 32 клуби. В 1/8 фіналу турніру виходять по дві кращі команди з кожної групи.

Володарі третіх місць отримують путівку в Лігу Європи, де в стикових матчах змагатимуться за вихід в 1/8 фіналу з командами, що стали другими в групах ЛЄ.

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів заплановане на 7 листопада.

Перші матчі 1/8 фіналу ЛЧ відбудуться 14/15 і 21/22 лютого, матчі - відповіді - 7/8/ і 14/15 березня.

Фінал цього розіграшу Ліги чемпіонів відбудеться 10 червня 2023 року в Стамбулі на Олімпійському стадіоні Ататюрка. 

Чинним переможцем Ліги чемпіонів є мадридський "Реал", до цього в найпрестижнішому єврокубку перемогу здобув "Челсі" під керівництвом Томаса Тухеля.

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