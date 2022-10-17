"Манчестер Юнайтед" втратив очки в 11-му турі АПЛ.

У неділю, 16 жовтня, в рамках 11-го туру англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Юнайтед" приймав "Ньюкасл".

Гра проходила на стадіоні "Олд Траффорд" і завершилася внічию 0:0.

"Манчестер Юнайтед" міг виграти цю гру, проте арбітр зустрічі скасував два голи португальського нападника Кріштіану Роналду.

Перший м'яч португальця не зарахували через офсайд, а другий гол викликав серйозні суперечки.

Обидва епізоди трапилися в дебюті другого тайму. На особливу увагу заслуговує другий гол Роналду. Кріштіану, здавалося, підловив на помилку воротаря "Ньюкасла" Ніка Поупа і відправив м'яч у порожні ворота. Однак рефері зустрічі Крейг Поусон скасував взяття воріт і покарав форварда "Манчестер Юнайтед" жовтою карткою.

Причиною суперечки став дотик до м'яча захисника "сорок" Фабіана Шера. Якщо захисник відкотив м'яч на голкіпера після свистка рефері, то це був пас, і Роналду забив гол в рамках правил. Однозначно оцінити епізод дуже складно. На відео здається, що передача відбулася як мінімум одночасно зі свистком.

Відео епізоду:

Clearly he blew the whistle, Schar played the ball to Pope and Ronaldo made the right decision. This is bad refereeing we witnessed actually in the whole game. pic.twitter.com/zwlzWN3gUY — De vikings☀️ (@tarainvestment) October 17, 2022

"Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл" - 0:0

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Далот, Варан, Мартінес, Шоу, Фред, Каземіро, Антоні, Фернандеш, Санчо, Роналду (Рашфорд, 72)

"Ньюкасл": Поуп, Тріпп'єр, Шер (Ласселс, 90+1), Ботман, Берн (Таргетт, 78), Гімараеш (Віллок, 78), Лонгстафф, Жоелінтон, Альмірон, Вілсон (Вуд, 78), Мерфі (Фрейзер, 59)

Попередження: Роналду, 49, Фернандеш, 65, Каземіро, 69 – Берн, 43

Огляд матчу:

За 9 зіграних матчів "Манчестер Юнайтед" набрав 16 очок і займає п'яту позицію в турнірній таблиці чемпіонату. "Ньюкасл" зіграв 10 поєдинків, в яких набрав 15 балів. "Сороки" йдуть на 6-му рядку.

У наступному турі "Манчестер Юнайтед" зіграє проти лондонського "Тоттенхема", а "Ньюкасл" поміряється силами з "Евертоном". Обидва матчі заплановані на 19 жовтня.

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