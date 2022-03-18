Представники чинного чемпіона України висловили слова підтримки та подяки українським воїнам.

Футболісти та представники тренерського штабу київського "Динамо" записали відео на підтримку української армії і всього українського народу, які вже третій тиждень ведуть боротьбу з російськими окупантами за свободу і незалежність України.

Участь у записі ролика взяли Георгій Бущан, Денис Бойко, Олександр Караваєв, Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко, Ілля Забарний, Віктор Циганков, Олександр Сирота, Денис Антюх, Олександр Андрієвський, Олег Гусєв, Огнен Вукоєвич, а також і президент "біло-синіх" Ігор Суркіс.

"Спасибі Вам, Герої війни, ви сміливо боретеся за незалежність України і ціною власних життів захищаєте наш народ", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті "Динамо".

"Наша країна згуртована, як ніколи раніше. Величезна подяка нашим воїнам, які захищають нашу державу. Слава Україні!",- сказав Суркіс.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український опір російській агресії триває вже третій тиждень.

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