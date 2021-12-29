Бразильський вінгер "Аякса" може посилити донецький клуб.

Донецький "Шахтар" і нідерландський "Аякс" протягом декількох тижнів працюють над угодою по переходу 24-річного бразильського вінгера амстердамського клубу Давида Нереса.

Як повідомляє видання Goal, у переговорах є помітний прогрес.

Незважаючи на відхилення першої пропозиції по Нересу, "Шахтар" вже готує другу – фінансово більш привабливішу. "Гірники" будуть готові заплатити близько 15 мільйонів євро.

Портал Transfermarkt оцінює футболіста в 22 мільйони євро.

Читайте такожОдин з кращих тренерів світу запросивши до свого штату шестиразового чемпіона України з футболуСторони обговорюють і те, якою буде сума трансферу - вона залежатиме від досягнень або буде фіксованою. Донеччани також готові залишити "Аяксу" частину економічних прав на Нереса.

Відзначимо, що у складі "Шахтаря" на цій позиції грають Тете і Педріньо. Перед зимовою паузою в чемпіонаті "гірників" покинув Марлос.

Нагадаємо, англійський "Брентфорд" готовий заплатити 15 мільйонів євро донецькому "Шахтарю" за висхідну зірку "гірників" - Михайла Мудрика.

Давид Нерес: кар'єра