Донецький "Шахтар" і нідерландський "Аякс" протягом декількох тижнів працюють над угодою по переходу 24-річного бразильського вінгера амстердамського клубу Давида Нереса.
Як повідомляє видання Goal, у переговорах є помітний прогрес.
Незважаючи на відхилення першої пропозиції по Нересу, "Шахтар" вже готує другу – фінансово більш привабливішу. "Гірники" будуть готові заплатити близько 15 мільйонів євро.
Портал Transfermarkt оцінює футболіста в 22 мільйони євро.
Читайте такожОдин з кращих тренерів світу запросивши до свого штату шестиразового чемпіона України з футболуСторони обговорюють і те, якою буде сума трансферу - вона залежатиме від досягнень або буде фіксованою. Донеччани також готові залишити "Аяксу" частину економічних прав на Нереса.
Відзначимо, що у складі "Шахтаря" на цій позиції грають Тете і Педріньо. Перед зимовою паузою в чемпіонаті "гірників" покинув Марлос.
Нагадаємо, англійський "Брентфорд" готовий заплатити 15 мільйонів євро донецькому "Шахтарю" за висхідну зірку "гірників" - Михайла Мудрика.
Давид Нерес: кар'єра
- Нерес є вихованцем бразильського клубу "Сан-Паулу".
- В амстердамський "Аякс" бразилець перебрався в 2017 році за 12 мільйонів євро.
- У цьому сезоні вінгер провів 22 матчі, відзначився чотирма голами і двома асистами.
- Всього за "Аякс" Нерес зіграв 180 матчів у всіх турнірах, відзначившись при цьому 47 забитими голами і 41 результативною передачею.
- Давид Нерес зіграв 7 поєдинків за національну збірну Бразилії і забив один гол.