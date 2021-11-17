Зінченко відзначив неймовірну гру Бущана, Ярмоленко хоче в Катар.

Збірна України тріумфально завершила груповий етап кваліфікації на чемпіонат світу-2022, обігравши на виїзді збірну Боснії і Герцеговини з рахунком 2:0.

Ця перемога і перемога збірної Франції в паралельному матчі над фінами, дозволили українській національній команді потрапити в плей-офф відбору на ЧС-2022.

Футболісти збірної України поділилися своїми емоціями і думками після перемоги над боснійцями.

Андрій Ярмоленко на своїй сторінці в Instagram опублікував пост, присвячений перемозі над Боснією і Герцеговиною.

"Перемога завжди додає впевненості. Ми вийшли в плей-офф, але наша мета - потрапити на чемпіонат світу", - написав Ярмоленко після матчу.

Читайте такожЗ ким може зіграти Україна: стали відомі усі учасники плей-оф відбору на ЧС-2022Півзахисник "Динамо" Віктор Циганков у коментарі ТК Футбол 1/2/3 зазначив, що гра проти боснійської збірної була вкрай важкою, особливо важко давався перший тайм.

"Важка гра з хорошим, фізично сильним суперником. У першому таймі було складно знаходити якийсь простір і створювати якісь моменти.

Слава богу, що в другому таймі зуміли забити, і гра трошки змінилася", - сказав Циганков.

Хавбек "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко в ефірі ТК Футбол 1/2/3 окремо відзначив неймовірну гру Георгія Бущана у воротах збірної України. Його прекрасна робота надала українським футболістам додаткової впевненості, вважає Зінченко.

"Ясна річ, що зараз емоції в роздягальні - хлопці віддали всі сили на футбольному полі, здобули потрібний результат. Спасибі збірній Франції, що теж не підвели. Навесні нас чекають неймовірно складні матчі плей-офф.

По-перше, футбольне поле не зовсім дозволяло нам грати в Наш футбол, тому був такий шлюб, стільки помилок в простих ситуаціях. Варто віддати належне Боснії - це організована команда, яка володіє простором і здорово розпоряджається м'ячем.

Читайте такожЗбірна України встановила унікальний рекорд у відборі на чемпіонат світуМи на другий тайм зібралися. Спасибі Жорі Бущану за неймовірний сейв в кінці першого тайму. Він трапився перед моїми очима, думав, що м'яч вже у воротах. Він зробив щось неймовірне і підштовхнув всю команду бігти вперед. Те, як він провів Євро - він заслуговує більшого. Він виконав неймовірну роботу і його ставлення до справи викликає тільки повагу.

Пляшечка вина для французів? Із задоволенням це зробив би, якби хтось був у мене там знайомий", - сказав Зінченко.

Боснія і Герцеговина - Україна: підсумки матчу

Боснія і Герцеговина - Україна - 0:2: дивитися відео голів.

Збірна України здобула другу перемогу у відборі на ЧС-2022 при шести нічиїх і завершила груповий етап без поразок.

У паралельному матчі Фінляндія вдома програла Франції - 0:2.

Підсумкове положення команд у групі D: Франція - 18 очок. Україна - 12, Фінляндія - 11, Боснія і Герцеговина - 7, Казахстан - 3.

У березні Україна зіграє в плей-офф відбору на ЧС-2022. Суперник збірної України в півфіналі стане відомий в ході жеребкування 26 листопада.

Олександр Зінченко та Артем Довбик забили свої перші голи в поточній кваліфікації на чемпіонат світу.

Збірна України не пропустила вперше в цьому відборі на ЧС.

Збірна України завершила без поразок другий поспіль відбірковий цикл (після відбору на Євро-2020).

Автор: Володимир Медяник