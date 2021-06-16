Поль Погба підтримав "челендж", який започаткував легендарний португалець.

На Євро-2020 в групі F зібралися "хейтери" шкідливих напоїв. Півзахисник "Манчестер Юнайтед" та збірної Франції Поль Погба продовжив справу Кріштіану Роналду, який прибрав зі столу колу.

Після поєдинку Франція - Німеччина Погба вийшов поспілкуватися з журналістами. Норовливий хавбек переставив пляшку з пивом зі стола на підлогу. Вірогідно, це пов'язано з тим, що він сповідує іслам і з релігійних міркувань алкоголь для нього неприйнятний.

Paul Pogba, Allianz Arena'daki maç sonrası röportajında önünde duran bir şişe Heineken'i [EURO 2020'nin resmi bira ortağı] masadan kaldırdı ve kameraların görüş alanından çıkardı. pic.twitter.com/HccOptheaw — Sporxtv (@sporxtv) June 16, 2021

Євро-2020: Група F

Групу F на Євро-2020 називають "групою смерті". До неї потрапили збірні Франції, Німеччини, Португалії та Угорщини.

Матчі 1-го туру в цій групі вже відбулися: французи мінімально здолали німців, а угорці розгромно поступилися португальцям.

Матчі цієї групи проходять у Мюнхені та Будапешті.

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Автор: Артем Будрін