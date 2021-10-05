Поліція розглядає як версію вбивства, так і самогубства.

Захисника грецького клубу "Македонікос" Нікоса Цуманіса знайшли мертвим вранці 5 жовтня.

Як повідомляє thesstoday.gr, 31-річний Цуманіс перебував у власному авто на пристані в Каламар'ї.

Судмедексперти встановили, що причиною смерті стало удушення. У поліції при цьому повідомили, що руки Цуманіса були пов'язані кабельною стяжкою.

За даними джерела, Цуманіс незадовго до смерті спілкувався зі своїм другом і повідомив йому про серйозні фінансові проблеми та бажання накласти на себе руки.

Поліція розслідує як версію вбивства, так і самогубства.

Нікос Цуманіс: що про нього відомо

31-річний Цуманіс за кар'єру змінив ряд клубів. Він грав за "Аріс", "Ксанті", "Пантракікос", "Керкіру" та інші команди. У вересні він перейшов в "Македонікос".

Він виступав на позиції лівого захисника.

Цуманіс грав за молодіжну збірну Греції, але в головну команду країни не викликався.

Автор: Антон Дудар