Нікос Цуманос був знайдений у власному авто / фото twitter.com/greekcitytimes
Захисника грецького клубу "Македонікос" Нікоса Цуманіса знайшли мертвим вранці 5 жовтня.
Як повідомляє thesstoday.gr, 31-річний Цуманіс перебував у власному авто на пристані в Каламар'ї.
Судмедексперти встановили, що причиною смерті стало удушення. У поліції при цьому повідомили, що руки Цуманіса були пов'язані кабельною стяжкою.
За даними джерела, Цуманіс незадовго до смерті спілкувався зі своїм другом і повідомив йому про серйозні фінансові проблеми та бажання накласти на себе руки.
Поліція розслідує як версію вбивства, так і самогубства.
фото thesstoday.gr
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Нікос Цуманіс: що про нього відомо
- 31-річний Цуманіс за кар'єру змінив ряд клубів. Він грав за "Аріс", "Ксанті", "Пантракікос", "Керкіру" та інші команди. У вересні він перейшов в "Македонікос".
- Він виступав на позиції лівого захисника.
- Цуманіс грав за молодіжну збірну Греції, але в головну команду країни не викликався.