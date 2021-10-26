Євген Селезньов під час інтерв'ю образив динамівця Олександра Караваєва.

Форвард "Миная" Євген Селезньов прокоментував свою конфліктну вдачу та перепалку з гравцем "Динамо" Олександром Караваєвим під час матчу УПЛ.

Селезньова цитує Sportarena.

"Кожному другому хочу набити морду? Ну коли мені говорять "Півень, їдь у свою ДНР", то що мені йому сказати? Я не маю права такого робити, згоден, але я трохи інший. Я сильно емоційний. Я в Донецьку не був з 2014 року. Спочатку Караваєв, потім вигуки з трибуни? Це негарно, згоден, я повністю все розумію. Але щоб мені щось дитина розповідала", - заявив Селезньов.

"Караваєв просився зі мною за стіл сісти поруч, а тепер ще рот відкриває. Ну, ти що? Чому Буяльський цього не говорить? Починає щось бігати, кричати, щось розповідати. Що ти бігаєш? Ти взагалі хто? Я нічого не з'ясовував, але навіщо він перед камерою чекав мене в підтрибунному приміщенні? Я йому сказав, що після гри поговоримо. Спершу Караваєв на полі почав щось доводити арбітру. Я йому казав: "Слухай, закрий рота. Тобі рано говорити. Ти просто Караваєв". Він перед камерами чекав мене, ось і все", - додав Селезньов.

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Євген Селезньов: кар'єра і скандали після повернення в Україну

Минулого року Селезньов повернувся в УПЛ, заявивши, що його мета - побити рекорд по голах в історії чемпіонатів України, який ділять Максим Шацьких і Сергій Ребров (по 123 голи). На рахунку Селезньова 116 голів у чемпіонатах України.

Минулий сезон Селезньов починав у складі "Колоса", але в зимове міжсезоння зі скандалом був відрахований з клубу. Відрахування було пов'язано з порушенням режиму.

У складі "Колоса" Селезньов провів 12 матчів, забивши 5 голів (всі - з пенальті). У другій половині сезону форвард не грав.

За час перебування в Україні у Селезньова стався конфлікт з хорватським тренером "Дніпра-1" Ігорем Йовічевічем, який просив футболіста розмовляти українською. Пізніше Селезньов прокоментував цей конфлікт.

Також Селезньов дав в Україні інтерв'ю, в якому образив уболівальників через своє прізвисько "годувальник".

Влітку 2021 року нападник підписав контракт з "Минаєм".

У новому сезоні він назвав суперника "повією". Пізніше Євген погрожував фанатам з трибун.

Автор: Артем Будрін