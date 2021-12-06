Свій наступний матч "Сампдорія" має зіграти проти команди Андрія Шевченка.

Наприкінці року Італію стрясають скандали. У листопаді прокуратура зацікавилася фінансовими операціями "Ювентуса", а тепер проблеми з'явилися у президента "Сампдорії" Массімо Ферреро. Він був заарештований фінансовою гвардією Італії.

Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, 70-річний функціонер підозрюється у фінансових злочинах, не пов'язаних з клубом. За відомостями джерела, під вартою зараз знаходиться лише Ферреро. Решта учасників кримінальної справи були відправлені під домашній арешт.

Ферреро придбав "Сампдорію" в червні 2014 року. Раніше Ферреро повідомив, що втомився від роботи з "Сампдорією" і шукає інвесторів, які могли б придбати клуб.

Читайте такожВід чемпіона України до працівника супермаркету: сума історія екс-гравця Динамо, який програв всі свої грошіРаніше прокуратура Італії порушила кримінальну справу за фактом фінансових махінацій щодо керівних осіб "Ювентуса". Президент "Ювентуса" Андреа Аньєллі, віце-президент Павло Недвед і колишній спортивний директор туринського клубу Фабіо Паратічі звинувачуються у відмиванні 50 млн євро.

"Сампдорія": результати в сезоні

"Сампдорія" в 16 матчах набрала 15 очок і займає 15-е місце в турнірній таблиці Серії А. Лідером змагань є "Мілан", який в 16 зустрічах набрав 38 очок. Чинний чемпіон Італії - "Інтер".

"Сампдорія" є принциповим суперником футбольного клубу "Дженоа", який очолює український фахівець Андрій Шевченко.

Свій наступний матч в рамках чемпіонату Італії "Сампдорія" зіграє якраз проти "Дженоа". Дербі заплановано на 10 грудня.

Автор: Володимир Медяник