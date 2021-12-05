Чергова поразка для Шевченка: Дженоа не вдалося відібрати очки в Ювентуса (відео)

Команда українського тренера знову програла і пішла з поля без забитих м'ячів.

В рамках 16-го туру чемпіонату Італії клуб Андрія Шевченка "Дженоа" в гостях грав з "Ювентусом". Поєдинок завершився сухою поразкою команди Шевченка - 0:2. Цікаво, що перший гол "Ювентус" забив після прямого удару з кутового. "Дженоа" завершив матч без ударів по воротах, тоді як "Ювентус" завдав 27 ударів (12 в площину). "Ювентус" - "Дженоа" - 2:0 Голи: Куадрадо, 9, Дібала, 82 "Ювентус": Щесни, Куадрадо, де Лігт, К'єлліні, Пеллегріні (Алекс Сандро, 46), Бентанкур, Локателлі, Кулусевскі, Дібала (Кайо, 88), Бернардескі (Рабіо, 83), Мората (Кін, 72) "Дженоа": Сірігу, Біраскі, Бані (Ванхусден, 73), Васкес, Гільйоне, Ернані, Бехрамі (Гальдамес, 58), Туре (Портанова, 59), Камбіассо (Мелегоні, 85), Екубан, Бьянкі (Пандев, 58) Відео голів Читайте такожШевченко поставив крапку в пітанні про можливий трансфер Ярмоленка в Дженоа "Дженоа": результати під керівництвом Шевченка У чотирьох матчах під керівництвом Шевченка "Дженоа" вдалося набрати лише 1 очко. При цьому команда не забивала голів.

Раніше "Дженоа" програв "Ромі" (0:2) і "Мілану" (0:3), а також зіграв внічию з "Удінезе" (0:0).

Після 16 зіграних турів команда Андрія Шевченка йде в зоні вильоту Серії А - на 18-му місці. У "Дженоа" - всього 10 набраних очок. Автор: Антон Дудар

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