Директор "Барселони" Матеу Алемані раніше зробив резонансну заяву щодо того, що французький півзахисник Усман Дембеле більше не хоче бути частиною команди, тому каталонський клуб спробує позбутися від нього в зимове трансферне вікно.
"Стало ясно, що Дембеле не хоче бути частиною нашої команди. Змушувати ми його не маємо наміру.
Ми повідомили гравцеві, що маємо намір розлучитися з ним негайно. Сподіваємося, що нам вдасться продати його до 31 січня", - цитує Алемані Mundo Deportivo.
Усман Дембеле прийняв рішення виступити із заявою, щоб роз'яснити ситуацію зі свого боку. Француз дав зрозуміти, що готовий повністю доопрацювати свій контракт з "Барселоною", що закінчується через півроку.
"Я за весь цей час ніколи не відповідав на це і не виправдовувався. З сьогоднішнього дня я чесно відповім на все, щоб не дозволяти себе шантажувати.
Читайте такожФеноменальне виконання: 15-річний форвард забив ударом через себе з лінії штрафного (відео)Мені 24 роки, і у мене є недоліки і помилки, як у всіх людей. У мене були непрості періоди, травми, я перехворів коронавірусом.
Я засуджую всіх, хто приписує мені будь-які наміри, яких у мене немає. Засуджую тих, хто говорить щось від мого імені або від імені мого агента, якому я повністю довіряю.
У мене діючий контракт, і я в повному розпорядженні клубу і мого тренера. Я завжди викладався заради своїх партнерів і вболівальників. І це не зміниться.
Я не здатний на шахрайство і тим більше не піддамся на шантаж.
Моя справа - грати у футбол, отримувати задоволення разом зі своїми партнерами і вболівальниками. Перш за все потрібно сконцентруватися на головному - на перемогах. Бережіть себе і своїх близьких", - написав Дембеле в Instagram.
Додамо, що в послугах Усмана Дембеле зацікавлені ряд клубів англійської Прем'єр ліги, а також представники Франції та Італії. Зокрема, предметний інтерес до футболіста збірної Франції проявляли "Челсі", "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл", ПСЖ і "Ювентус".
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- 24-річний нападник починав кар'єру у складі "Ренна", за який зіграв 29 матчів у всіх турнірах і забив 12 голів.
- У 2016 році Дембеле перебрався в дортмундську "Боруссію" за 15 мільйонів євро. За "джмелів" француз зіграв 50 ігор у всіх турнірах і забив 10 голів.
- Влітку 2017 року офіційний сайт "Барселони" оголосив про перехід нападника в іспанський клуб. За трансфер футболіста каталонці заплатили 105 мільйонів євро, ще 42 млн євро можливі в якості бонусу, а контракт був укладений терміном на п'ять років.
- У нинішньому сезоні Дембеле взяв участь у шести матчах іспанської Прімери і віддав дві результативні передачі.
- З 2016 року Дембеле викликається до збірної Франції, за яку він зіграв 27 ігор і забив 4 голи.