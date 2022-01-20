"Барселона" має намір позбутися скандального футболіста цієї зими.

Директор "Барселони" Матеу Алемані раніше зробив резонансну заяву щодо того, що французький півзахисник Усман Дембеле більше не хоче бути частиною команди, тому каталонський клуб спробує позбутися від нього в зимове трансферне вікно.

"Стало ясно, що Дембеле не хоче бути частиною нашої команди. Змушувати ми його не маємо наміру.

Ми повідомили гравцеві, що маємо намір розлучитися з ним негайно. Сподіваємося, що нам вдасться продати його до 31 січня", - цитує Алемані Mundo Deportivo.

Усман Дембеле прийняв рішення виступити із заявою, щоб роз'яснити ситуацію зі свого боку. Француз дав зрозуміти, що готовий повністю доопрацювати свій контракт з "Барселоною", що закінчується через півроку.

"Я за весь цей час ніколи не відповідав на це і не виправдовувався. З сьогоднішнього дня я чесно відповім на все, щоб не дозволяти себе шантажувати.

Читайте такожФеноменальне виконання: 15-річний форвард забив ударом через себе з лінії штрафного (відео)Мені 24 роки, і у мене є недоліки і помилки, як у всіх людей. У мене були непрості періоди, травми, я перехворів коронавірусом.

Я засуджую всіх, хто приписує мені будь-які наміри, яких у мене немає. Засуджую тих, хто говорить щось від мого імені або від імені мого агента, якому я повністю довіряю.

У мене діючий контракт, і я в повному розпорядженні клубу і мого тренера. Я завжди викладався заради своїх партнерів і вболівальників. І це не зміниться.

Я не здатний на шахрайство і тим більше не піддамся на шантаж.

Моя справа - грати у футбол, отримувати задоволення разом зі своїми партнерами і вболівальниками. Перш за все потрібно сконцентруватися на головному - на перемогах. Бережіть себе і своїх близьких", - написав Дембеле в Instagram.

Додамо, що в послугах Усмана Дембеле зацікавлені ряд клубів англійської Прем'єр ліги, а також представники Франції та Італії. Зокрема, предметний інтерес до футболіста збірної Франції проявляли "Челсі", "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл", ПСЖ і "Ювентус".