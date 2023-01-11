Ноеля Ле Гре звинуватила в домаганнях футбольна агентка Соня Суїд.

Відома футбольна агентка Соня Суїд публічно звинуватила главу Федерації футболу Франції (FFF) Ноеля Ле Гре в сексуальних домаганнях.

Вона розповіла, що в 2014 році Ле Гре запросив її в свою квартиру для обговорення робочих моментів. Коли вона зайшла в кімнату, то побачила два келихи з шампанським. Суїд змогла знайти привід покинути квартиру.

"У вересні 2014 року він телефонує мені і каже, що я геніальна, що мені вдалося зробити дивовижні речі і що він хоче познайомити мене з Бріджит Енрікес, головною футбольною функціонеркою жіночого футболу в ФФФ. Вона хоче зустрітися зі мною в його квартирі в Парижі.

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Ле Гре каже, що робить це регулярно, йому так зручніше, більш конфіденційно. Я погоджуюся. Мені 28 років, я - молода агент, а він - президент ФФФ.

Він повинен був би проявити повагу, але дивився на мене, як на цукерку. Якщо говорити вульгарно, він бачив в мені тільки груди і дупу.

Я прийшла і побачила два повних келиха шампанського. Я чекаю Бріджит Енрікес, але вона не приїжджає. Він додає: "Знаєте, вона нам не потрібна. Якщо ми обидва досить близькі, я можу втілити ваші ідеї в життя". Келихів я не торкалася, ми чули вже не одну таку історію.

Він писав мені: "Я сумую за тобою". Він хотів запросити мене на вечірки.

Одного разу президент дав мені зрозуміти, що для реалізації моїх ідей я повинна лягти з ним у ліжко... Це стало для мене шоком.

Ле Гре дуже самовпевнена людина, яка вважає, що йому все дозволено. Коли ми чуємо, як він говорить, то створюється враження, що він - король, а федерація - його королівство.

Це людина, яка мало пише, але багато телефонує. У мене є голосові повідомлення і кілька смс: "Ви вільні завтра ввечері?", "Я наполягаю". І ось в 2017 році приходить знамените повідомлення: "Соня, я п'ю третю пляшку, чекаю тебе на четверту". Коли я це почула, дуже злилася, тому що це неповага. Це боляче", - наводить слова Суїд Ge.globo.

Додамо, що раніше Ле Гре жорстко відповів на питання про Зідана в одному зі своїх інтерв'ю, заявивши, що не став би брати трубку, якби Зінедін подзвонив йому. Плюс Ле Гре сказав, що готовий влаштувати конкурс, якщо Зідан сам не в змозі знайти собі нову роботу.

Пізніше після шквалу критики Ле Гре вибачився перед легендарним французьким футболістом.

"Я б хотів вибачитися перед Зінедіном Зіданом за свої коментарі, які не відображають мої думки і моє ставлення до того, яким він був гравцем і яким став тренером.

Це були недоречні заяви", - сказав Ле Гре.

Французькі ЗМІ повідомляють, що після скандалу, що спалахнув Ноель Ле Гре був відсторонений від своєї посади.

Виконавчий комітет Федерації футболу Франції прийняв рішення відсторонити Ле Гре як мінімум до завершення аудиторської перевірки у Федерації і публікації її результатів. Обов'язки Ле Гре тимчасово виконуватиме віце-президент Філіп Діалло.

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