Грабіжники увірвалися в будинок 27-річного шведського захисника "Манчестер Юнайтед" Віктора Лінделефа, поки той був разом з командою на гостьовому матчі проти "Брентфорда".
Дружина Майя і двоє маленьких дітей в цей момент якраз були вдома, повідомляє видання Goal.
"Нам з дітьми довелося закритися і сховатися в кімнаті. У нас все в порядку, враховуючи дані обставини, але, очевидно, це був дуже травмуючий і страшний момент як для мене, так і для моїх маленьких дітей. Ми знаходимося в Швеції", - сказала дружина Лінделефа.
"Манчестер Юнайтед" підтвердив факт злому будинку гравця, а також запевнив, що надає родині Лінделефа повну підтримку.
Головний тренер команди Ральф Рангнік звільнив футболіста від тренування і не включив до складу на найближчий матч чемпіонату Англії проти "Вест Хема". Гра запланована на 22 січня.
За 21 зіграний матч "Манчестер Юнайтед" набрав 35 очок і займає сьоме місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії з футболу.
Читайте такожРекордний камбек: Тоттенхем в шаленому стилі обіграв Лестер у матчі АПЛ (відео)Віктор Лінделеф в нинішньому сезоні зіграв 21 матч у всіх турнірах за "МЮ", відзначившись двома результативними передачами.
Футболісти, які стали жертвами пограбування
- Пограбування будинку Лінделефа - не перший випадок за останній час, коли футболіст постраждав від дій зловмисників.
- Так, нещодавно був побитий і пограбований захисник "Манчестер Сіті" Жоау Канселу, а з дому зірки "Ювентуса" винесли колекцію дорогих годинників.
- Півзахисник "Парі Сен-Жермен" Андер Еррера був пограбований озброєним трансвеститом.
- Екс-футболіст збірної Аргентини став жертвою збройного пограбування - на його машину напали прямо на вулиці.
- А у хавбека "Інтера" викрали автомобіль і "розгромили" віллу.