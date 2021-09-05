Українська збірна проведе контрольну гру 8 вересня.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков відпустив сімох гравців у розташування клубів після матчу кваліфікації ЧС-2022 проти Франції.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Збірну покинули Андрій Пятов, Микола Матвієнко, Тарас Степаненко, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Ілля Забарний і Руслан Малиновський.

Днем раніше, ще до матчу з Францією, збірну покинув Ігор Харатін, у якого виникли проблеми зі шлунком.

Читайте також"Попросив у нього вибачення": один з лідерів збірної України образився на тренера

Водночас до збірної викликані гравці з резервного списку: Юхим Конопля з "Шахтаря", а також Сергій Булеца і Владислав Кочергін з "Зорі".

Збірна України вилетить до Чехії 6 вересня.

Збірна України: матчі у вересні

Збірна України провела свої перші ігри під керівництвом Олександра Петракова.

У кваліфікації на чемпіонат світу українці зіграли внічию з Казахстаном (2:2), а потім поділили очки з Францією (1:1).

8 вересня "жовто-сині" проведуть контрольний матч з Чехією.

Автор: Антон Дудар