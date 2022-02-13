Підопічні Дієго Сімеоне пропустили вже 33 голи в поточному сезоні чемпіонату Іспанії.

У суботу, 12 лютого, в рамках 24-го туру іспанської Ла Ліги мадридський "Атлетіко" грав проти "Хетафе". Поєдинок завершився перемогою господарів поля з рахунком 4:3.

Автором переможного м'яча на 89-й хвилині став Маріо Ермосо. В активі Анхеля Корреа дубль, ще один м'яч забив Матеус.

Варто відзначити, що на 9-й хвилині нападник "матрацників" Луїс Суарес не зміг реалізувати 11-метровий удар.

До того ж мадридці догравали зустріч вдесятьох: на 58-й хвилині червону картку заробив захисник Феліпе.

У "Хетафе" дублем відзначився Енес Унал, двічі вразивши ворота "Атлетіко" з пенальті. Ще один гол забив Борха Майораль.

"Атлетіко" - "Хетафе" - 4:3

Голи: Корреа, 19, 45+4, Кунья, 27, Ермосо, 89 - Майорал, 30, Унал, 37, 42

"Атлетіко": Облак, Савіч, Феліпе, Рейнілду, Лемар, Коке, Кондогбіа (де Пауль, 74), Льоренте, Корреа (Врсалько, 74), Суарес (Ермосо, 60), Матеус Кунья (Жоау Фелікс, 74)

"Хетафе": Сорія, Суарес, Мітровіч (Мата, 76), Джене, Куенка, Янкто (Сільва, 81), Максімовіч, Арамбаррі, Оскар Родрігес (Вільяр, 81), Унал (Йокушлу, 55), Майораль

Попередження: Савич, Лекомт, Джене, Максімовіч, Арамбаррі, Коке, Суарес

Видалення: Феліпе

Огляд матчу:

Варто відзначити, що для "Атлетіко" пропущені голи в цій зустрічі стали історичними. Тепер на їхньому рахунку 33 пропущені м'ячі в цьому сезоні Ла Ліги.

Як повідомляє Squawka, це найгірший показник в епоху роботи Дієго Сімеоне (з 2011 року). Раніше найбільше "матрацники" пропускали в сезоні-2012/12 - 31 пропущений гол.

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