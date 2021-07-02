На чемпіонаті Європи з футболу стартують чвертьфінали.

2 липня в першому чвертьфінальному матчі Євро-2020 зіграють збірні Швейцарії та Іспанії. Матч пройде на стадіоні "Санкт-Петербург" у Росії.

Початок зустрічі - о 19.00.

Швейцарія - Іспанія: де дивитися матч

Пряму трансляцію протистояння швейцарської та іспанської збірних можна буде подивитися на телеканалах "Футбол 1" та "Футбол 2", а також на сервісі "OLL.TV!" (за підпискою).

Швейцарія - Іспанія: прогноз букмекерів

Фаворитом цього матчу вважається збірна Іспанії. На її прохід до півфіналу букмекери дають коефіцієнт 1,31, тоді як на швейцарців - 3,65.

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На перемогу Іспанії в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,65, на нічию - 3,95, а на перемогу Швейцарії - 6,00.

Швейцарія - Іспанія: перед матчем

Збірна Швейцарії невдало стартувала на Євро-2020 (0:3 з Італією і 1:1 з Уельсом), але потім обіграла Туреччину (3:1) і пробилася в плей-офф з третього місця.

В 1/8 фіналу швейцарці сенсаційно вибили чинних чемпіонів світу французів. Швейцарія відігралася, поступаючись 1:3, а потім перемогла по пенальті. Для швейцарців це була перша перемога в історії в плей-офф Євро.

Збірна Іспанії на груповому етапі зіграла внічию зі Швецією (0:0), потім з Польщею (1:1) і лише в третьому турі гарантувала собі вихід у плей-офф, розгромивши Словаччину (5:0).

В 1/8 фіналу Іспанія втратила перевагу в грі з Хорватією, але все ж дотиснула суперника в овертаймі. Матч-трилер завершився з рахунком 5:3.

Один проти одного Швейцарія та Іспанія грали 23 рази: у швейцарців лише 1 перемога при 5 нічиїх і 16 поразках.

Головним арбітром матчу призначений англієць Майкл Олівер.

Збірній Швейцарії через перебір жовтих карток не зможе допомогти капітан команди граніт Джака. У іспанців травмований захисник Хосе Гайа.

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Автор: Антон Дудар