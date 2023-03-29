Шотландія одноосібно очолила свою групу відбору на ЧЄ-2024.

У вівторок, 28 березня, відбувся поєдинок другого туру відбору на Євро-2024 з футболу, в якому зустрічалися збірні Іспанії та Шотландії.

Матч проходив у Глазго на стадіоні "Хемпден Парк" і завершився сенсаційно перемогою господарів поля з рахунком 2:0.

Рахунок у грі був відкритий в дебюті першого тайму - на 7-й хвилині відзначився півзахисник збірної Шотландії Скотт Мактоміней. Гольову передачу йому віддав Ендрю Робертсон.

Відео дня

На початку другого тайму Мактоміней оформив дубль і подвоїв перевагу своєї команди.

Шотландія - Іспанія - 2:0

Голи: Мактоміней, 7, 52

Відео голів:

Перемога над Іспанією дозволила Шотландії набрати шість очок і очолити турнірну таблицю групи А. У іспанців залишилося три очки.

Також в цій групі виступають: Норвегія (2 гри, 1 очко), Грузія (1 гра, 1 очко) і Кіпр (1 гра, 0 очок).

Нагадаємо, чемпіонат Європи-2024 пройде в Німеччині. У ньому візьмуть участь 24 команди. У фінальну частину турніру вийдуть команди, які займуть перші і другі місця в своїх групах.

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