У вівторок, 28 березня, відбувся поєдинок другого туру відбору на Євро-2024 з футболу, в якому зустрічалися збірні Іспанії та Шотландії.
Матч проходив у Глазго на стадіоні "Хемпден Парк" і завершився сенсаційно перемогою господарів поля з рахунком 2:0.
Рахунок у грі був відкритий в дебюті першого тайму - на 7-й хвилині відзначився півзахисник збірної Шотландії Скотт Мактоміней. Гольову передачу йому віддав Ендрю Робертсон.
На початку другого тайму Мактоміней оформив дубль і подвоїв перевагу своєї команди.
Шотландія - Іспанія - 2:0
Голи: Мактоміней, 7, 52
Відео голів:
Перемога над Іспанією дозволила Шотландії набрати шість очок і очолити турнірну таблицю групи А. У іспанців залишилося три очки.
Також в цій групі виступають: Норвегія (2 гри, 1 очко), Грузія (1 гра, 1 очко) і Кіпр (1 гра, 0 очок).
Нагадаємо, чемпіонат Європи-2024 пройде в Німеччині. У ньому візьмуть участь 24 команди. У фінальну частину турніру вийдуть команди, які займуть перші і другі місця в своїх групах.