Український тренер залишився задоволений грою своїх підопічних.

"Дженоа" під керівництвом Андрія Шевченка вдалося досить непогано розпочати 2022 рік, зігравши на виїзді внічию з "Сассуоло".

Головний тренер "грифонів" прокоментував результат поєдинку.

"Сьогодні сподобався настрій команди, важливо було відвезти додому очки. "Сассуоло" грає дуже добре, вони знають один одного, дуже організовані. Нам було непросто, але хлопці приїхали сюди боротися і виклалися на 110%.

Ми відмовилися від атакуючої гри, щоб захистити ворота. Зараз ми повинні відмовитися від чогось, щоб набирати максимум очок, що ми можемо.

Трансферый ринок? Я працюю з гравцями, які у мене є, і я задоволений тим ставленням, яке вони виявляють роботі. Трансфери залежать від клубу", - наводить слова Шевченка видання Calciomercato.

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"Хефті? У першому таймі він виступив дуже добре, потім він трохи втомився, і ми його поміняли. Але йому також потрібен час на адаптацію і звикнути до тренувань.

Система гри залежить від складу. На даний момент я не можу виставити схему 4-3-3. Міранчук? Я лише даю потенційні кандидатури на посилення директору "Дженоа", а там вибір за ним і президентом", - сказав Шевченко.

Відзначимо, що під керівництвом Андрія Шевченка "Дженоа" не зміг виграти жодного матчу в чемпіонаті Італії, п'ять разів "грифони" програли і тричі зіграли внічию.

"Дженоа": результати під керівництвом Шевченка