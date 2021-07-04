Андрій Шевченко зазначив, що рішення буде прийматися двома сторонами.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко відповів на питання про те, чи залишиться він на своїй посаді після Євро-2020.

Фахівця цитує офіційний сайт УАФ.

"Зараз чемпіонат для нас закінчився. Ми повернемося до Києва, підіб’ємо підсумки, відзвітуємо за виконану роботу. Як УАФ повинна буде приймати рішення, так і я. На це є час, ніхто нікуди не поспішатиме. Ми повинні відзвітувати за проведений турнір", - сказав Шевченко.

Нинішній контракт Шевченка зі збірною України закінчується в кінці 2022 року.

Читайте також"Не дограли епізоди": Шевченко назвав причини поразки від Англії

Нагадаємо, збірна України вперше в історії дійшла до чвертьфіналу чемпіонату Європи, але вилетіла після розгромної поразки від Англії (0:4).

Андрій Шевченко: кар'єра у збірній України

Андрій Шевченко очолив збірну України в 2016 році. До цього він працював асистентом у штабі Михайла Фоменка.

У відборі на чемпіонат світу-2018 під керівництвом Шевченка збірна України посіла третє місце у відбірковій групі, не зумівши кваліфікуватися на турнір.

Після цього Шевченку вдалося вивести збірну України на Євро-2020, посівши перше місце у відбірковій групі з Португалією.

Крім того, збірна України в 2018 році успішно виступила в Лізі Націй, підвищившись в класі з Ліги В у Лігу В. У 2020 році в Лізі А Ліги націй українська збірна не змогла зберегти прописку лише через технічну поразку за матч зі Швейцарією.

На Євро-2020 збірна України посіла третє місце в групі з Нідерландами, Австрією та Північною Македонією, потім у додатковий час пройшла в плей-офф Швецію (2:1), а у чвертьфіналі поступилася Англії (0:4). Вихід в 1/4 фіналу став для "жовто-синіх" найкращим результатом на ЧЄ.

Раніше неодноразово повідомлялося, що після роботи зі збірною України Шевченко може очолити "Мілан". Сам тренер раніше заявляв, що хотів би повернутися в італійський клуб в якості тренера.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар