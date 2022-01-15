Збірна Польщі хоче бачити своїм тренером Андрія Шевченка.

Андрій Шевченко, який 15 січня був звільнений з посади головного тренера "Дженоа", може незабаром отримати нову цікаву роботу. Польський футбольний союз розпочав перемовини з 45-річним фахівцем.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра, котрий має 184 000 підписників у Twitter.

Збірна Польщі залишилася без керманича, адже португалець Пауло Соуза нещодавно покинув її заради бразильського "Фламенго". Поляки активно шукають нового наставника для своєї збірної, тому що 24 березня на них чекає матч плей-оф відбору на ЧС-2022 проти Росії.

Декілька тижнів тому в пресі були чутки про те, що "Шева" може очолити збірну Польщі, але голова футбольного союзу Польщі Цезарій Кулєша тоді зазначив: "Шевченко - цікавий варіант, але в нього контракт з "Дженоа".

"Дженоа": результати під керівництвом Шевченка