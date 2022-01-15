Андрій Шевченко, який 15 січня був звільнений з посади головного тренера "Дженоа", може незабаром отримати нову цікаву роботу. Польський футбольний союз розпочав перемовини з 45-річним фахівцем.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра, котрий має 184 000 підписників у Twitter.
Збірна Польщі залишилася без керманича, адже португалець Пауло Соуза нещодавно покинув її заради бразильського "Фламенго". Поляки активно шукають нового наставника для своєї збірної, тому що 24 березня на них чекає матч плей-оф відбору на ЧС-2022 проти Росії.
Декілька тижнів тому в пресі були чутки про те, що "Шева" може очолити збірну Польщі, але голова футбольного союзу Польщі Цезарій Кулєша тоді зазначив: "Шевченко - цікавий варіант, але в нього контракт з "Дженоа".
"Дженоа": результати під керівництвом Шевченка
- Андрій Шевченко очолив "Дженоа" 7 листопада, змінивши на цій посаді Давіде Баллардіні. Український тренер підписав контракт до літа 2024 року.
- У дев'яти матчах Серії А під керівництвом Шевченка "Дженоа" вдалося набрати лише 3 очки.
- "Дженоа" програв "Спеції" (0:1), "Лаціо" (1:3), "Сампдорії" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Мілану" (0:3) і "Ромі" (0:2), а також зіграв внічию з "Удінезе" (0:0), "Аталантою" (0:0) і "Сассуоло" (1:1).
- "Дженоа" за підсумками 21-го туру займає 19-е місце в турнірній таблиці Серії А, перебуваючи в зоні вильоту.
- Свою першу і останню перемогу Шевченку вдалося здобути лише в шостому матчі в Кубку Італії - "Дженоа" здолав "Салернітану" з рахунком 1:0. Останній поєдинок генуезці під керівництвом "Шеви" провели в Кубку Італії проти "Мілана" (3:1).