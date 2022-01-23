Андрій Шевченко погодився очолити збірну Польщі з футболу.
Про це повідомляє vZbirna.
Джерело стверджує, що Польський футбольний союз та 45-річний український фахівець узгодили всі деталі контракту. Шевченко буде заробляти 2,5 млн євро на рік.
Зазначимо, що збірна Польщі залишилася без керманича після відходу португальця Паулу Соузи, який очолив бразильський "Фламенго". 24 березня полякам належить провести матч проти збірної Росії за право поїхати на ЧС-2022.
Тепер Шевченко повинен розірвати контракт з "Дженоа", адже італійський клуб звільнив українця, а трудову угоду не припинив (генуезці продовжують платити щомісяця зарплату Андрію, а не компенсацію за дострокове розірвання контракту).
Раніше повідомлялось, що 31 січня офіційно представлять нового наставника збірної Польщі й "Шева" є головним кандидатом.
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"Дженоа": результати під керівництвом Шевченка
- Андрій Шевченко очолив "Дженоа" 7 листопада, змінивши на цій посаді Давіде Баллардіні. Український тренер підписав контракт до літа 2024 року. 15 січня Шевченка звільнили.
- У дев'яти матчах Серії А під керівництвом Шевченка "Дженоа" вдалося набрати лише 3 очки.
- "Дженоа" програв "Спеції" (0:1), "Лаціо" (1:3), "Сампдорії" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Мілану" (0:3) і "Ромі" (0:2), а також зіграв внічию з "Удінезе" (0:0), "Аталантою" (0:0) і "Сассуоло" (1:1).
- Свою першу перемогу Шевченку вдалося здобути лише в шостому матчі в Кубку Італії - "Дженоа" здолав "Салернітану" з рахунком 1:0. Останній поєдинок генуезці під керівництвом "Шеви" провели в Кубку Італії проти "Мілана" (3:1).