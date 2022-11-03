Гол французького нападника допоміг його команді взяти три очки в грі проти "Ювентуса".

У середу, 2 листопада, в рамках шостого туру групового турніру Ліги чемпіонів французький ПСЖ здобув перемогу над італійським "Ювентусом" з рахунком 2:1.

Перший гол парижан в цьому протистоянні забив нападник Кіліан Мбаппе, який обіграв опонента і наніс приголомшливий удар з-за меж штрафного точно в кут воріт суперника.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, саме гол форварда ПСЖ був визнаний найкращим взяттям воріт за підсумками тижня в Лізі чемпіонів.

Відео дня

У голосуванні за цю нагороду Мбаппе випередив Еріка-Максима Чупо-Мотінга ("Баварія"), Жоту ("Селтік") і Жоау Маріу ("Бенфіка").

Відео голу Мбаппе:

Нагадаємо, французький ПСЖ грав у квартеті н з португальською "Бенфікою", італійським "Ювентусом" та ізраїльським клубом "Маккабі Хайфа". Парижани набрали 14 очок і посіли друге місце в групі. Першу сходинку посіла "Бенфіка", яка набрала стільки ж балів, але випередила французький клуб за додатковими показниками.

"Ювентус" посів третє місце в групі Н і вилетів до Ліги Європи. "Маккабі" фінішував останнім і завершив свої виступи в єврокубках.

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