Мирон Маркевич вважає, що "можна поїхати і виграти чемпіонат".

Голова комітету національних збірних УАФ Мирон Маркевич висловив свою думку про заборону для збірної України з пляжного футболу брати участь у чемпіонаті світу, який пройде в Москві.

Своєю думкою Маркевич поділився з сайтом Tribuna.com.

"Я, напевно, за те, щоб їхати і грати. Не просто грати, а щоб там звучав наш гімн. Тим більше, що у нас хороша збірна. Я схиляюся до того, що треба їхати і показати хороший результат. Це якщо брати спортивну складову", - сказав фахівець.

У відповідь на слова про те, що українські вболівальники обурені тим, що команда може поїхати на турнір до Росії, яка веде проти нас війну, Маркевич підкреслив:

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"Тут теж є своя правда. І ті мають рацію, і ті мають рацію. Але можна ж поїхати й виграти чемпіонат. Я не брав участі у прийнятті цього рішення".

"Подивимося, можливо, через день-два рішення зміниться. В першу чергу від цього страждають футболісти, які намагалися і хотіли потрапити на такий серйозний форум. Футболісти, напевно, повинні були їхати, а вболівальники ні. Так мені здається", - додав Маркевич.

Збірній України заборонили брати участь на ЧС у Москві: що відомо

У червні збірна України з пляжного футболу завоювала путівку на чемпіонат світу, успішно подолавши кваліфікацію.

Однак УАФ і Асоціація пляжного футболу України заборонили нашій команді брати участь на змаганнях у Москві.

ЧС пройде з 21 по 29 серпня 2021 року.

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Автор: Антон Дудар