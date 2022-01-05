Максим Таловєров підписав контракт з празькою "Славією".

Захисник молодіжної збірної України Максим Таловєров змінив клубну прописку в межах чемпіонату Чехії.

21-річний українець покинув "Чеське Будейовіце" й підписав довготривалий контракт на 5 років з празькою "Славією", котра є чинним чемпіоном Чехії і яка наразі лідирує в турнірній таблиці в поточному сезоні.

Максим суттєво пішов на підвищення. Сума трансферу склала 700 тисяч євро - саме в таку "копієчку" обійшовся Таловєров "Славії".

В Україні Максим виступав за донецький "Олімпік" та київський "Арсенал" (на дитячо-юнацьких рівнях), а взагалі є вихованцем "Шахтаря".

Нагадаємо, що в "Славії" вже грає інший український захисник - Тарас Качараба.

"Славія" в 1/16 фіналу Ліги конференцій УЄФА зіграє в лютому проти турецького "Фенербахче".

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