Рустам Худжамов зізнався, що йому було приємно бачити арешт Віктора Медведчука.

Колишній футболіст "Шахтаря" Рустам Худжамов, який зараз працює тренером воротарів "Полісся", прокоментував арешт депутата ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Український воротар зізнався, що йому було приємно бачити арешт Віктора Медведчука, а також підкреслив, що було б краще, якби покарання поніс і Ілля Кива.

"Ще б Киву дістати звідти. Спіймати і повісити на Майдані. Було б непогано", - наводить слова Рустама Худжамова "Денисов Time. Війна".

Як повідомляв УНІАН, Киві оголосили про підозру у державній зраді. Потім генпрокурорка Венедиктова підписала нову підозру зраднику - за публічні заклики до насильницької зміни влади і повалення конституційного ладу.

Зараз екс-депутат активно виступає в ефірах російських пропагандистів, закликаючи українців скласти зброю і здатися агресору. При цьому місцеперебування скандального політика не встановлено.

Перед війною Кива виїхав за межі України. За даними ЗМІ, він перебував в Іспанії.

Напередодні Ілля Кива заявив, що в Києві його хочуть вбити і він попросив політичний притулок в Росії.

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