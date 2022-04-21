Колишній футболіст "Шахтаря" Рустам Худжамов, який зараз працює тренером воротарів "Полісся", прокоментував арешт депутата ОПЗЖ Віктора Медведчука.
Український воротар зізнався, що йому було приємно бачити арешт Віктора Медведчука, а також підкреслив, що було б краще, якби покарання поніс і Ілля Кива.
"Ще б Киву дістати звідти. Спіймати і повісити на Майдані. Було б непогано", - наводить слова Рустама Худжамова "Денисов Time. Війна".
Як повідомляв УНІАН, Киві оголосили про підозру у державній зраді. Потім генпрокурорка Венедиктова підписала нову підозру зраднику - за публічні заклики до насильницької зміни влади і повалення конституційного ладу.
Зараз екс-депутат активно виступає в ефірах російських пропагандистів, закликаючи українців скласти зброю і здатися агресору. При цьому місцеперебування скандального політика не встановлено.
Перед війною Кива виїхав за межі України. За даними ЗМІ, він перебував в Іспанії.
Напередодні Ілля Кива заявив, що в Києві його хочуть вбити і він попросив політичний притулок в Росії.