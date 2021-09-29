Лассіна Траоре зазнав важкого пошкодження.

Нападник донецького "Шахтаря" та збірної Буркіна-Фасо Лассіна Траоре вибув на тривалий період через травму коліна. Жахливий епізод трапився у поєдинку 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з міланським "Інтером".

"Футболістові належить пройти поглиблене медичне обстеження. В найближчі дні буде проведена операція, після чого медична служба складе план відновлення Траоре", - йдеться в заяві "гірників" на офіційному сайті.

20-річний нападник ризикує бути поза спортом більше ніж 6 місяців. Траоре став жертвою єдиноборства з латералем "Інтера" Дензелом Дюмфрісом. Останній ненароком впав на ногу новачку "Шахтаря".

Тепер свій шанс отримає резервний форвард донеччан Данило Сікан, котрий вже викликається до збірної України.

Траоре лише минулого літа приєднався до "Шахтаря".

Лассіна Траоре: що про нього відомо

Траоре приєднався до "Аякса" в 16-річному віці, а в травні 2019-го року дебютував за клуб з Амстердама.

На його рахунку 31 матч, 12 голів і 12 гольових передач за "Аякс". 7 з них він забив у 12 матчах чемпіонату Нідерландів у сезоні 2020-2021. Також у минулому сезоні в його активі 1 гол у 5 матчах Ліги чемпіонів.

За збірну Буркіна-Фасо Траоре дебютував у 16 років. На цей момент на його рахунку 17 матчів і 7 голів.

Всього за "Шахтар" Траоре встиг провести 14 поєдинків і забити 9 м'ячів.

Автор: Артем Будрін