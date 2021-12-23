У чвертьфіналі Кубка англійської ліги відбувся дивовижний поєдинок між "Ліверпулем" та "Лестером".
Джеймі Варді оформив в дебюті гри дубль та вивів "лисиць" вперед. Алекс Окслейд-Чемберлен відквитав один м'яч для мерсисайдців, але Джеймс Меддісон знову збільшив перевагу "Лестера".
В другому таймі Діого Жота скоротив відставання "Ліверпуля" до мінімуму, а Такумі Мінаміно на 90+5-й хвилині зробив рахунок на табло 3:3! "Червоні" спромоглися на камбек!
За регламентом в даному турнірі овертаймів не передбачено і команди визначали переможця в серії післяматчевих пенальті. Там суперники виконали по 6 ударів і з рахунком 5:4 перемогу відсвяткували підопічні Юргена Клоппа.
"Ліверпуль" - "Лестер" - 3:3 (після пенальті - 5:4)
Голи: Окслейд-Чемберлен, 19, Жота, 68, Мінаміно, 90+5 - Варді, 9, 13, Меддісон, 33
"Ліверпуль": Келлехер, Бредлі (Жота, 46), Гомес, Куметіо (Конате, 46), Цімікас (Бек, 80), Хендерсон (Кейта, 59), Мортон (Мілнер, 46), Окслейд-Чемберлен, Мінаміно, Фірміно, Вільямс
"Лестер": Шмайхель, Перейра (Олбрайтон, 42), Союнчу (Вестергор, 60), Сумаре, Томас, Тілеманс, Ндіді, Меддісон, Дьюсбері-Холл (Бертранд, 60), Дака (Іхеаначо, 55), Варді
Незабиті пенальті в післяматчевій серії: Мінаміно (5, поперечка) - Томас (4, голкіпер), Бертранд (6, голкіпер)
Забиті пенальті: Мілнер, Фірміно, Окслейд-Чемберлен, Кейта, Жота - Тілеманс, Меддісон, Олбрайтон, Іхеаначо
Відео огляд поєдинку
Кубок англійської Ліги: що потрібно знати
- Півфінали складаються з двох матчів. "Ліверпуль" побореться за путівку до фіналу з "Арсеналом", а "Тоттенхем" зіграє проти "Челсі".
- Фінальний поєдинок пройде 27 лютого на стадіоні "Уемблі" в Лондоні.
- В цьому році трофей змінить свого власника, адже 4 роки поспіль до цього тріумфатором турніру був "Манчестер Сіті".