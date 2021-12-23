Вболівальники побачили драматичний матч на "Енфілді".

У чвертьфіналі Кубка англійської ліги відбувся дивовижний поєдинок між "Ліверпулем" та "Лестером".

Джеймі Варді оформив в дебюті гри дубль та вивів "лисиць" вперед. Алекс Окслейд-Чемберлен відквитав один м'яч для мерсисайдців, але Джеймс Меддісон знову збільшив перевагу "Лестера".

В другому таймі Діого Жота скоротив відставання "Ліверпуля" до мінімуму, а Такумі Мінаміно на 90+5-й хвилині зробив рахунок на табло 3:3! "Червоні" спромоглися на камбек!

За регламентом в даному турнірі овертаймів не передбачено і команди визначали переможця в серії післяматчевих пенальті. Там суперники виконали по 6 ударів і з рахунком 5:4 перемогу відсвяткували підопічні Юргена Клоппа.

"Ліверпуль" - "Лестер" - 3:3 (після пенальті - 5:4)

Голи: Окслейд-Чемберлен, 19, Жота, 68, Мінаміно, 90+5 - Варді, 9, 13, Меддісон, 33

"Ліверпуль": Келлехер, Бредлі (Жота, 46), Гомес, Куметіо (Конате, 46), Цімікас (Бек, 80), Хендерсон (Кейта, 59), Мортон (Мілнер, 46), Окслейд-Чемберлен, Мінаміно, Фірміно, Вільямс

"Лестер": Шмайхель, Перейра (Олбрайтон, 42), Союнчу (Вестергор, 60), Сумаре, Томас, Тілеманс, Ндіді, Меддісон, Дьюсбері-Холл (Бертранд, 60), Дака (Іхеаначо, 55), Варді

Незабиті пенальті в післяматчевій серії: Мінаміно (5, поперечка) - Томас (4, голкіпер), Бертранд (6, голкіпер)

Забиті пенальті: Мілнер, Фірміно, Окслейд-Чемберлен, Кейта, Жота - Тілеманс, Меддісон, Олбрайтон, Іхеаначо

Відео огляд поєдинку

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