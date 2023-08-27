Перемогу "гірникам" принесли голи Єгора Назарини та Олексія Кащука.

У неділю, 27 серпня, відбувся поєдинок п'ятого туру Української Прем'єр-ліги, в якому "Колос" приймав "Шахтар".

Зустріч команд проходила на стадіоні "Колос" в Ковалівці і завершилася перемогою "гірників" з рахунком 2:0.

Рахунок у грі був відкритий на 25-й хвилині - Єгор Назарина переграв кіпера господарів поля і вивів "Шахтар" вперед.

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На 38-й хвилині зустрічі "гірники" залишилися в меншості - червону картку заробив Гіоргі Гочолейшвілі. Але навіть у меншості підопічні Патріка ван Леувена зуміли подвоїти перевагу в рахунку і виграти гру. На 45+2-й хвилині гри гол забив Олексій Кащук.

"Колос" - "Шахтар" - 0:2

Голи: Назарина, 25, Кащук, 45+2

"Колос": Фесюн, Гончаренко, Бурда, Кукош, Цуріков, Богданов (Болбат, 41), Демченко (Велетень, 60), Лучкевич, Мякушко (Рангел, 82), Безбородько (Салабай, 46), Оріховський.

"Шахтар": Різник, Азарові, Матвієнко, Козік (Ракіцький, 65), Гочолеішвілі, Степаненко (Кастілло, 74), Кащук (Конопля, 64), Криськів, Назарина, Зубков (В’юнник, 65), Сікан (Судаков, 65)

Вилучення: Гочолейшвілі, 38 (пряма червона)

За п'ять зіграних турів "Шахтар" набрав 11 очок і вийшов на перше місце в турнірній таблиці УПЛ. "Колос" з 8 балами йде на п'ятій сходинці.

У наступному турі першості України "гірники" зіграють проти "Миная" (2 вересня), а "Колос" поміряється силами з "Кривбасом" (3 вересня).

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