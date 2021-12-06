Роберто Де Дзербі сказав, що дасть шанс молодим гравцям "Шахтаря" проявити себе в грі з "Шерифом".

У вівторок, 7 грудня, в рамках 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" прийме молдавський "Шериф".

Головний тренер "гірників" Роберто Де Дзербі відповів на запитання журналістів на традиційній передматчевій прес-конференції. Його слова наводить офіційний сайт "Шахтаря".

- Матч Ліги чемпіонів не має турнірного значення, але попереду складна гра з "Олександрією". Чи буде резервний склад?

- 50 на 50. Є кілька гравців, які і завтра, і в суботу на поле не вийдуть. Але завтра буде потужний склад, тому що матч все одно дуже важливий. Багатьом молодим футболістам потрібно показати себе. Не переживайте, склад буде сильним.

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- Коли ми говоримо про єврокубки, то потрібно не забувати про чотири матчі кваліфікації. Але в групі Ліги чемпіонів ми не отримали ті результати, яких хотіли. Але я відразу попереджав, що в групі ми зараз не зможемо грати як лідери, грати так, як я хочу. Я вважаю, що помилки були, але ми їх можемо виправити в новому сезоні. Думаю, в тому числі і трансфери можуть допомогти грати в Лізі чемпіонів. Оцінка? Я поганий в математиці, не можу допомогти.

- Очікування були такі, що "Шахтар" як мінімум буде в Лізі Європи. Які були у вас очікування?

- Очікування були зовсім інші, але, ймовірно, ми заслужили те, що є. Ми вже виграли Суперкубок, а також боремося за Кубок і УПЛ. Все це має допомогти, щоб у новому сезоні ми зіграли інакше.

- Які були позитивні моменти в нинішньому сезоні?

- Ніхто не хотів вилетіти з єврокубків, але так сталося. Але тепер у нас буде можливість всім попрацювати разом. З липня не було шансів регулярного тренуватися разом, тому що був напружений графік.

- Наскільки важливий результат у матчі з "Шерифом"?

- Ми гратимемо пізно ввечері, буде холодно. Але ми граємо за "Шахтар", потрібно поважати і клуб, і вболівальників. Крім того, є 25 гравців, і ті, хто вийде на поле, повинні зіграти з повагою. І кожна перемога потім допомагає знову перемагати.

- На якій позиції "Шериф" був би в УПЛ?

- Не знаю, складно оцінювати. Але можна сказати, що якщо "Шериф" набрав 6 очок в групі, то заслужив це. Однак у нашому матчі На виїзді ми мали безліч моментів, і десь супернику пощастило. Але статистика - не найважливіше. Вони перемогли.

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- Думаю, потрібно не тільки брати, а й давати. Нам пощастило, що клуб нам багато дає. І важливо, щоб клуб отримав бонус від УЄФА, якщо є така можливість. Це важливо, але це не тільки гроші, а й питання професіоналізму.

- У матчі з "Інтером" команда більше володіла м'ячем, але майже не била по воротах. Чому так виходить?

- Чесно кажучи, мені не сподобалася наша гра в Мілані. Могли грати сміливіше і з характером. Це не виправдання, але у нас не було ключових гравців Траоре і Алана Патріка. Шкода, що ми не використали свої шанси. Це проблема в цій Лізі чемпіонів.

"Шахтар" - "Шериф": перед матчем

"Шахтар" ще не вигравав у поточному розіграші ЛЧ. Команда Роберто Де Дзербі набрала 1 очко в п'яти іграх і фінішує у своїй групі на останньому місці.

У той же час "Шериф" зумів обіграти "Шахтар" , а також "Реал" і гарантував собі історична участь у плей-офф Ліги Європи.

У першому колі "Шериф" виграв у "Шахтаря" з рахунком 2:0.

Перед матчем ЛЧ "Шахтар" в рамках УПЛ розгромив "Львів" з рахунком 6:1. "Шериф" у своїй національній першості не зумів обіграти "Петрокуб" (0:0).

Головним арбітром на цей поєдинок призначений Донатас Румшас з Литви.

Автор: Володимир Медяник