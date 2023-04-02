"Шахтар" не зміг обіграти "Чорноморець" у 19-му турі чемпіонату України.

У неділю, 2 квітня, відбувся поєдинок 19-го туру української Прем'єр-ліги, в якому "Чорноморець" грав проти донецького "Шахтаря".

Матч проходив в Одесі на стадіоні "Чорноморець" і завершився з рахунком 2:2.

"Гірники" відкрили рахунок вже на першій хвилині зустрічі - з передачі Артема Бондаренка забив Дмитро Криськів. Через всього 6 хвилин "Чорноморець" зрівняв рахунок - гол з пенальті забив Ілля Путря.

На 18-й хвилині гри "горянки" вийшли вперед вдруге - забитий гол в активі Гіоргі Гочолейшвілі. Однак утримати перевагу "Шахтарю" не вдалося - на 40-й хвилині з пасу Олександра Демченка забив Володимир Салюк.

У другій половині зустрічі команди продемонстрували рівну гру, матч у підсумку завершився внічию.

"Чорноморець" - "Шахтар" - 2:2

Голи: Путря, 7 (пен), Салюк, 40 - Криськів, 1, Гочолейшвілі, 18

"Чорноморець": Негодов, Гучек, Салюк, Путря, Брагару, Демченко, Васильєв, Кузик (Авагімян, 70), Хадіда (Юсов, 84), Алефіренко, Бадібанга

"Шахтар": Трубін, Бондар, Матвієнко, Конопля, Михайличенко, Назарина, Судаков (Джурасек, 82), Бондаренко (Келсі, 82), Криськів, Гочолеішвілі (Топалов, 72), Траоре (Сікан, 72)

Попередження: Хадіда, 45+2, Путря, 58, Васильєв, 73 - Бондар, 43, Назарина, 55

Огляд матчу:

Відзначимо, що "Шахтар" набрав 43 очки за 18 зіграних матчів, але тепер всього на очко випереджає в турнірній таблиці "Дніпро-1", який в цьому турі розгромив "Металіст 1925". "Чорноморець" з 19 балами залишився одинадцятим.

У наступному турі УПЛ "Шахтар" зіграє проти "Металіста" (8 квітня), а "Чорноморець" поміряється силами з "Олександрією" (9 квітня).

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