Донецький "Шахтар" зберігає шанси на прохід у 1/8 фіналу найпрестижнішого турніру Європи.

У середу, 2 листопада, в рамках 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА донецький "Шахтар" прийме у Варшаві німецький "РБ Лейпциг".

Початок гри - о 19:45 за київським часом.

В 1-му турі "гірники" шокували всю Європу, коли розгромили "биків" на чужому полі з рахунком 4:1. Німецька команда після такої поразки замінила тренера: тепер Марко Розе очолює "Лейпциг", а він знає, як перемагати "Шахтар".

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Якщо донецька команда здобуде перемогу над "биками", то заробить 12,4 мільйона євро (2,8 за перемогу та 9,6 за вихід у плей-оф).

Шахтар - Лейпциг: прогноз букмекерів

Букмекери впевнені, що у гостей поля набагато більше шансів на успіх. Перемога "РБ Лейпциг" оцінюється коефіцієнтом 1,66, нічия – 4,42, а перемога "Шахтаря" – 5,30.

Аналітики не сумніваються, що "Лейпциг" зможе забити "гірникам". На цю подію коефіцієнт - 1,12, а коефіцієнт на гол у виконанні "Шахтаря" становить 1,48. Команда Ігоря Йовічевіча забивала до цього у всіх п'яти матчах ЛЧ цього сезону.

Шахтар - Лейпциг: перед поєдинком