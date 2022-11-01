У середу, 2 листопада, в рамках 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА донецький "Шахтар" прийме у Варшаві німецький "РБ Лейпциг".
Початок гри - о 19:45 за київським часом.
В 1-му турі "гірники" шокували всю Європу, коли розгромили "биків" на чужому полі з рахунком 4:1. Німецька команда після такої поразки замінила тренера: тепер Марко Розе очолює "Лейпциг", а він знає, як перемагати "Шахтар".
Якщо донецька команда здобуде перемогу над "биками", то заробить 12,4 мільйона євро (2,8 за перемогу та 9,6 за вихід у плей-оф).
Шахтар - Лейпциг: прогноз букмекерів
Букмекери впевнені, що у гостей поля набагато більше шансів на успіх. Перемога "РБ Лейпциг" оцінюється коефіцієнтом 1,66, нічия – 4,42, а перемога "Шахтаря" – 5,30.
Аналітики не сумніваються, що "Лейпциг" зможе забити "гірникам". На цю подію коефіцієнт - 1,12, а коефіцієнт на гол у виконанні "Шахтаря" становить 1,48. Команда Ігоря Йовічевіча забивала до цього у всіх п'яти матчах ЛЧ цього сезону.
Шахтар - Лейпциг: перед поєдинком
- Обслужить матч англійський арбітр Майкл Олівер.
- Турнірне положення в групі F: "Реал" - 10 очок, "Лейпциг" - 9, "Шахтар" - 6, "Селтік" - 2. Якщо "гірники" хочуть вийти у плей-оф, то їм достатньо взяти три очки у матчі проти німецького клубу. При рівній кількості очок будуть враховувати особисті зустрічі. Щонайменше Лігу Європи українська команда собі вже гарантувала.