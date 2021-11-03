Шахтар програв Реалу / фото ФК Шахтар
Донецький "Шахтар" U-19 у четвертому турі групового етапу Юнацької ліги УЄФА грав проти мадридського "Реала".
Юнаки "Шахтаря" поступилися одноліткам з Мадрида з рахунком 0:1.
Єдиний гол у матчі був забитий на 58-й хвилині дальнім ударом.
Через цю поразку "Шахтар" опустився на третє місце у своїй групі, пропустивши "Реал" вперед. У донеччан - 6 очок, у "Реала" - 7, а у лідируючого "Інтера" - 10.
"Реал "U-19 - "Шахтар" U-19 - 1:0
Гол: Аранда, 58
"Шахтар" U-19: Пузанков, Фарина, Козик, Булеза, Глущенко (Плющ, 67), Гулько, Лосенко (Роспутько, 63), Капінус, Сігєєв (Гаврилюк, 67), Бако (Пушкарьов, 63), Гончарук (Погорілий, 74)
Відео гола
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"Шахтар" у Юнацькій Лізі УЄФА: що потрібно знати
- "Шахтар", як і основна команда "гірників", виступає в одній групі з "Шерифом", "Інтером" і мадридським "Реалом".
- Переможець групи вийде в 1/8 фіналу турніру, а команда, яка займе друге місце - в 1/16 фіналу.
- У 4-му турі "Шахтар" U-19 зіграє з "Інтером" в гостях. Матч запланований на 24 листопада.