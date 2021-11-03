"Гірники" зазнали поразки в гостях.

Донецький "Шахтар" U-19 у четвертому турі групового етапу Юнацької ліги УЄФА грав проти мадридського "Реала".

Юнаки "Шахтаря" поступилися одноліткам з Мадрида з рахунком 0:1.

Єдиний гол у матчі був забитий на 58-й хвилині дальнім ударом.

Через цю поразку "Шахтар" опустився на третє місце у своїй групі, пропустивши "Реал" вперед. У донеччан - 6 очок, у "Реала" - 7, а у лідируючого "Інтера" - 10.

"Реал "U-19 - "Шахтар" U-19 - 1:0

Гол: Аранда, 58

"Шахтар" U-19: Пузанков, Фарина, Козик, Булеза, Глущенко (Плющ, 67), Гулько, Лосенко (Роспутько, 63), Капінус, Сігєєв (Гаврилюк, 67), Бако (Пушкарьов, 63), Гончарук (Погорілий, 74)

Відео гола

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"Шахтар", як і основна команда "гірників", виступає в одній групі з "Шерифом", "Інтером" і мадридським "Реалом".

Переможець групи вийде в 1/8 фіналу турніру, а команда, яка займе друге місце - в 1/16 фіналу.

У 4-му турі "Шахтар" U-19 зіграє з "Інтером" в гостях. Матч запланований на 24 листопада.

Автор: Антон Дудар