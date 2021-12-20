Жозе Боту привів в клуб Манора Соломона, Додо і ряд інших гравців.

Глава селекційної служби "Шахтар" Жозе Боту покинув донецький клуб.

Про це повідомляє Telegram-канал "Бомбардир".

Португальський фахівець продовжить кар'єру в грецькому клубі ПАОК. Він займе пост спортивного директора клубу. Угода розрахована на 2,5 роки.

Грецький портал sdna.gr повідомляє, що ПАОК заплатив "Шахтарю" відступні за Боту, оскільки його контракт з "гірниками" закінчувався влітку наступного року.

Боту очолював селекційну службу "Шахтаря" з червня 2018 року. За час його роботи "гірники" підписали Манора Соломона, Додо, Тете, Педріньо, Маркоса Антоніо і ряд інших футболістів.

Читайте такожУкраїнський футболіст Шахтаря перейшов до московського клубу та отримає російське громадянство

Жозе Боту: що про нього відомо

Боту перейшов у "Шахтар" з "Бенфіки". У лісабонському клубі він обіймав посаду головного скаута протягом десяти років.

До цього він працював тренером в декількох клубах і академіях в Португалії.

Його основними обов'язками в "Шахтарі" були управління скаутинговими процесами та підтримка кадрової стратегії клубу.

Автор: Антон Дудар